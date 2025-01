“Uscirò dalla tua vita in taxi”: nuovo appuntamento al Teatro Boni con la commedia di Keith Waterhouse

Continuano, con la direzione di Sandro Nardi, gli appuntamenti con la stagione teatrale 2024-2025 del Teatro Boni di Acquapendente. Domenica 26 gennaio 2025, alle ore 17 e 30, il teatro ospiterà la commedia “Uscirò dalla tua vita in taxi. Bugie e stravaganti verità”, scritta da Keith Waterhouse e Willie Hall. La produzione, curata da Seven Cults-Esagera, vede la regia di Filippo D’Alessio e la traduzione di Roberta Conti. Sul palco, gli attori Marco Cavallaro, Maddalena Emanuela Rizzi, Bruno Governale e Alessandra Cavallari, accompagnati dalle musiche di Eugenio Tassitano.

Una commedia tra ironia inglese e introspezione

“Uscirò dalla tua vita in taxi” propone una trama ricca di ironia e riflessioni sulle dinamiche amorose: attraverso tradimenti veri o presunti, la commedia esplora le paure legate all’amore, l’incapacità di essere sinceri e la solitudine che ne deriva. I personaggi, intrappolati in bugie ed equivoci, cercano di ritrovare se stessi, rivelando le difficoltà di vivere autenticamente e di esprimere i propri sentimenti.

Biglietti e informazioni utili

La stagione teatrale “Il teatro è l’essenza dell’essere umano” è realizzata con il sostegno del Comune di Acquapendente e della Regione Lazio. Il Teatro Boni si trova in Piazza della Costituente 9 ad Acquapendente (VT). I biglietti per lo spettacolo sono disponibili online su Vivaticket. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile consultare il sito www.teatroboni.it, telefonare al numero 0763 733 174, o contattare il 334 161 55 04 anche tramite WhatsApp.

