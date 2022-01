Valerio Gelli è il Personaggio dell’anno per i lettori de lextra.news. Premio della giuria per Michele Belli

Il giovane calciatore di Tarquinia, in forza al settore giovanile della Lazio, Valerio Gelli, è il Personaggio dell’anno secondo i lettori de lextra.news: il sondaggio indetto, come ogni fine d’anno, dalla testata online per celebrare, prima di tutto, tutti i protagonisti della vita cittadina distintisi nel corso degli ultimi mesi ha visto primeggiare nettamente il giovane talento biancoceleste.

I successi con la maglia della Lazio, i tanti gol nel campionato di categoria – di recente pesantissimo quello su rigore nel derby con la Roma -, la capacità di trascinare i compagni e le prospettive per un futuro importante ad alto livello non sono passate inosservate ai tanti appassionati tarquiniesi che, in questi anni, lo seguono a distanza. Ciliegina sula torta, i primi contatti con il mondo della maglia azzurra, con la convocazione al raduno Under 16 della selezione nazionale guidata da Zoratto.

Come già avvenuto lo scorso anno, oltre al riconoscimento attribuito dai lettori sul sito, un comitato scelto dalla redazione ha identificato un altro protagonista della comunità cittadina cui rendere omaggio. E la scelta è ricaduta su Michele Belli, che con la sua azienda, Piani degli Alpaca, ha saputo creare un modello di successo tanto nelle scelte aziendali, quanto nella capacità di comunicazione. E l’attrazione fatale che gli alpaca stanno generando a livello nazionale, sino ad attirare una star come Laura Pausini, oltre a migliaia di visitatori, è solo un anello di una catena che vede l’azienda inseguire prospettive davvero intriganti.