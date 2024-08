Vallerano, torna il festival “Piccole Serenate Notturne”: chiusura in grande con la Notte delle Candele

Nel cuore della Tuscia Viterbese, torna un appuntamento musicale attesissimo: la 24esima edizione di “Piccole Serenate Notturne”. Questo evento, organizzato dall’Assessorato alla cultura del Comune di Vallerano, offre un programma variegato che esplora culture e linguaggi musicali, con una particolare attenzione alla canzone d’autore e ai suoni del Mediterraneo. Come da tradizione, i concerti si terranno nella suggestiva piazza dell’Oratorio alle ore 21:30, con ingresso libero per tutti.

Un viaggio musicale tra omaggi e tradizioni

Il 19 agosto si apre la rassegna con i Solisti del Kalós Ensemble, un’orchestra da camera proveniente da Campobasso, composta da musicisti di grande esperienza, specializzati in musica sinfonica e cameristica. Insieme a Romano Pucci e Davide Di Ienno, presenteranno un concerto che unisce musica antica e contemporanea, frutto di un lungo percorso di studio e ricerca. Il 21 agosto, sarà la volta del trio di Luca Cionco che renderà omaggio al leggendario Fabrizio De André, attraverso una selezione dei suoi testi più evocativi, interpretati con rispetto e semplicità.

Chiusura in grande stile e la magia della Notte delle Candele

La rassegna prosegue il 27 agosto con un tributo a Gianmaria Testa, altro grande cantautore italiano, scomparso otto anni fa. L’Orchestralunata, insieme a Tiberio Ferracane e Angelo Tanzi, daranno vita a uno spettacolo emozionante, diretto da Bebo de Lo Stato Sociale, per celebrare l’opera di Testa. Il 29 agosto, Aljama porterà il pubblico in un viaggio musicale attraverso il Mediterraneo, esplorando i canti delle antiche comunità sefardite, cristiane e musulmane della penisola Iberica, fino ad approdare in Turchia. Infine, il 31 agosto, si terrà la tradizionale Notte delle Candele, che attirerà come ogni anno migliaia di turisti a Vallerano, concludendo il festival in un’atmosfera magica.