“Valorizzare il territorio è il mio obiettivo principale”

“La valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti è il mio obiettivo principale”.

Claudia Moroni, una delle più affermate guide turistiche cittadine, ospite delle interviste di SuperAbile Viterbo allo stabilimento “Bomber Beach” parla di cultura, turismo, di sinergie.

“Da tanti anni – puntualizza Claudia Moroni – mi piace far scoprire Tarquinia e le sue bellezze storico-artistiche in abbinamento ai prodotti locali, creando sinergie e collaborazioni con le strutture ricettive e ristorative. Quest’anno a causa dell’emergenza covid purtroppo la stagione primaverile è stata completamente annullata, ma stiamo riprendendo adesso proprio con i borghi ed i piccoli centri che danno più sicurezza a che ha comunque deciso di muoversi, seppur per pochi giorni ed in prossimità”.

Tante le attività in programma per l’estate sia in città che al lido.

“Nel mio programma estivo – racconta Claudia -, ho voluto diversificare l’offerta proprio, per dare tante opportunità sia alle famiglie che alle altre tipologie di visitatori, quindi si va dalla acropoli etrusca, al centro medievale in notturna , alla villa Bruschi Falgari, al giro delle mura con visita al Santuario della Madonna di Valverde. Non ho trascurato neanche il lido, infatti in collaborazione con lo stabilimento Tibidabo, organizzo passeggiate sulla spiaggia fino all’antico porto etrusco di Gravisca per approfondire il discorso degli etruschi ed il mare. Per luglio – conclude Claudia Moroni – sono previste anche due chicche: una cena itinerante con visita guidata ed uno show cooking con visita guidata e cena, eventi in collaborazione con i più noti ristoranti locali che hanno voluto collaborare in questa impresa” .