Varchi, pass, disciplinare e tanto altro: come funziona la nuova ZTL? Ne parlano gli assessori Serafini e Benedetti

Il prossimo disciplinare per regolare sosta e circolazione nel centro storico, il funzionamento dei varchi, le ipotesi per nuove aree di parcheggio interne o esterne alle mura. E ancora la TARI per le attività ristorative, le spiagge per i cani e altri interventi sul territorio comunale: la puntata di ieri sera in diretta di Piazza Digitale con ospiti il vicesindaco di Tarquinia Luigi Serafini e l’assessore Roberto Benedetti è stata ricchissima di contenuti e animata da commenti e domande del pubblico da casa.

Sopra potete vedere il video integrale dell’intervista condotta da Stefano Tienforti, direttore de lextra.news, e Fabrizio Ercolani, di Mediapress Web TV e Corriere di Viterbo, intanto ecco la sintesi di alcuni spunti salienti della puntata.

Partendo dai varchi su cui si basa la ZTL studiata dall’amministrazione: saranno quattro, dislocati alla Barriera San Giusto, all’Alberata Dante Alighieri (su Porta Nuova), in via di Porta Tarquinia e al piazzale Europa, ma inizialmente le telecamere non saranno attive, in attesa che il sistema entri a regime sia per la concessione dei pass che per le necessarie omologazioni formali dei varchi.

A regolare i permessi per l’ingresso sarà un disciplinare che già domani dovrebbe venire approvato in giunta. La sostanziale novità apportata dallo stesso riguarda il fatto che a regolare l’ingresso nel centro storico non sarà la distinzione sin qui attuata tra residenti e non residenti, ma quella tra non autorizzati e autorizzati, categoria nella quale rientrano, naturalmente, i residenti, ma anche altre fasce di popolazione. Per questo saranno realizzati e distribuiti dei nuovi pass, in sostituzione degli attuali che regolavano la ZSC, di colore diverso in base alla categoria. Pass che andranno richiesti in Comune e che saranno non più di uno per ogni residente possessore di vettura. In attesa del disciplinare che chiarisca bene ogni fattispecie, è stato anticipato che sono previste soluzioni per dei casi particolari che possano verificarsi. Si è anche parlato di ipotesi più o meno prossime di nuovi parcheggi, sia all’interno delle mura (Campo Cialdi e campetto degli scout) sia all’esterno (il terreno interno al curvone di via delle Rose). Previste regole anche per il carico e scarico merci, consentito in due fasce orarie.

Un passaggio, su impulso del pubblico, sul pagamento della TARI, che allo stato attuale le attività ristorative che stanno approfittando dell’aumento gratuito del suolo pubblico esterno dovrebbero pagare calcolata sulla nuova e più estesa area occupata. Il vicesindaco Serafini ha specificato che il Comune sta studiando una formula per restituire la somma in più versata alle attività come contributo per evitare un tale aggravio.