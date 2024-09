Vela, Andrea e Marco Tramutola dell’ASD Assonautica Tarquinia vincono il Mondiale Dart 18 appena conclusosi al Lido

I fratelli Andrea e Marco Tramutola, dell’ASD Assonautica “G. Maffei” di Tarquinia, hanno vinto il Campionato del Mondo di vela riservato ai catamarani Dart18 svoltosi nell’ultima settimana proprio nei mari della cittadina etrusca: enorme la soddisfazione per l’associazione, che quindi abbina al successo organizzativo anche quello agonistico.

Decisive, per i Tramutola, le tre regate di mercoledì – doveva essere giorno di riposo, ma le condizioni meteo hanno stravolto il programma settimanale – nelle quali hanno ottenuto piazzamenti tali (un primo, un secondo e un ottavo posto) da ribaltare la classifica e saltare dal quarto al primo posto. La decisione di poco fa dei giudici di gara di non disputare, causa condizioni meteo, le regate in programma oggi chiude il programma gare e sancisce il podio: dietro ai due italiani, i britannici Grant ed Ella May Piggott, secondi, e David Lloyd e Jojo Trafford, terzi.

Ventotto e ventiquattro anni, Andrea e Marco – molto conosciuti a Tarquinia, dove hanno anche tenuto corsi di vela a giovani aspiranti regatanti – hanno completato nel corso del programma gare un percorso straordinario, finendo a podio su sei delle otto regate disputate (un primo, tre secondi e due terzi posti), mostrando una continuità rivelatasi fondamentale per staccare gli avversari.

Nel pomeriggio, alle 15, nell’area dedicata all’evento ospitata nella spiaggia di fronte al Camping Tuscia Tirrenica, a Tarquinia Lido, le cerimonie di premiazione, ultimo atto di una settimana di festa sportiva che ha visto in città circa 90 equipaggi di varie nazioni differenti, in un evento che non è stato solo sport ma anche aggregazione, condivisione e scoperta culturale.