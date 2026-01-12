Vetralla, inaugurato “Il salotto di Semia”: uno spazio creativo per bambini e adulti

oplus_137363456

È stato inaugurato a Vetralla, in via Roma 4, “Il salotto di Semia – arte e gioco”, nuovo progetto culturale ideato da Semia Arfoui. Lo spazio nasce con l’obiettivo di rendere la creatività uno strumento di espressione accessibile a bambini e adulti, attraverso attività legate alla narrazione, al disegno e al colore. Al centro dell’iniziativa ci sono le storie personalizzate: racconti su misura in cui il lettore diventa protagonista, trasformando l’esperienza della lettura in un percorso personale e partecipato.

Laboratori, artigianato e partecipazione

Accanto ai racconti personalizzati, il salotto ospita laboratori creativi aperti a tutte le età, nei quali scrittura, illustrazione e narrazione diventano linguaggi condivisi. Durante gli incontri vengono sperimentate tecniche artistiche e narrative, dando vita a favole ispirate alle idee dei partecipanti e a mondi immaginari legati a emozioni, sogni e vissuti personali. Il progetto prevede anche workshop ispirati al mondo dell’artigianato, curati da artigiani del territorio, con l’obiettivo di avvicinare soprattutto i più piccoli alla conoscenza dei mestieri e al valore della manualità e del saper fare.

Il supporto della CNA e le prospettive future

All’inaugurazione erano presenti anche rappresentanti della CNA Viterbo e Civitavecchia, tra cui il segretario Attilio Lupidi e Luca Fanelli dell’area sviluppo impresa, a testimonianza del percorso di accompagnamento che ha portato alla nascita dell’attività. Il progetto guarda anche oltre lo spazio fisico: dal Salotto di Semia prenderà il via un podcast dedicato alle storie dei bambini, che sarà disponibile su YouTube. “Il salotto di Semia” si inserisce così nel contesto culturale e artigianale di Vetralla, con l’obiettivo di stimolare creatività, partecipazione e nuove opportunità espressive per la comunità.