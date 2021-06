Riceviamo dal consigliere comunale di Tarquinia Manuel Catini e pubblichiamo

Questo anno, come il passato, è stato profondamente segnato dall’emergenza sanitaria. Sono stati mesi difficili per voi, gli insegnanti e le famiglie. Sono consapevole del fatto che questi studenti, purtroppo, non hanno potuto vivere appieno il clima unico ed irripetibile che nasce fra i banchi l’ultimo anno di superiori.

Vi auguro con il cuore di superare brillantemente questo esame di maturità e di avere stimoli e idee per costruire il vostro futuro e quello del Paese che per rinascere dalla pandemia ha bisogno dell’impegno e della fiducia di tanti giovani. Un ringraziamento sentito a tutto il personale docente e non docente che nonostante questo periodo difficile ha continuato a garantire le lezioni accompagnando i loro studenti alla prova finale. Vi invito a dare il vostro meglio, usate la fantasia, studiate e non dimenticate mai che questa Città ha bisogno di voi, del vostro coraggio, della vostra preparazione. In bocca al lupo ragazzi.