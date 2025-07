Villetta Barrea sceglie Skylab Studios: arriva la nuova segnaletica turistica interattiva

Riceviamo e pubblichiamo

Villetta Barrea, incantevole località immersa nella natura incontaminata del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, è la protagonista di un nuovo intervento di valorizzazione turistica firmato Skylab Studios, azienda di Tarquinia specializzata nella creazione di soluzioni digitali per la cultura e il turismo. Adagiato lungo il fiume Sangro e dominato dal Monte Mattone, il paese, come gli altri della zona, ha una storia antica, legata soprattutto ai Sanniti. L’odierno centro abitato, invece, nasce intorno ad un piccolo castello eretto alla fine del 1300, nella parte alta del paese.

Un nuovo progetto prende forma e vede Skylab Studios impegnata nella realizzazione della Segnaletica Turistica Interattiva del borgo, un sistema all’avanguardia pensato per promuovere il patrimonio locale attraverso strumenti intelligenti, accessibili e coinvolgenti. L’intervento attualmente in corso prevede l’installazione di 15 targhe e 2 cartelli turistici, che guideranno cittadini e visitatori alla scoperta del territorio in un modo completamente nuovo.

Come in tutti i progetti Skylab Studios, l’accessibilità è al centro dell’iniziativa: ogni targa sarà dotata di un QR Code che permetterà l’accesso immediato a contenuti audio e video fruibili da smartphone o tablet. Saranno disponibili audioguide dettagliate in italiano e inglese, perfette per viaggiatori italiani e stranieri, ma anche strumenti pensati per persone con disabilità sensoriali, come le videoguide in LIS (Lingua Italiana dei Segni), realizzate in collaborazione con enti qualificati per garantire la massima accuratezza e inclusività. Questi contenuti non sono semplici descrizioni: raccontano storie, curiosità e dettagli poco noti del patrimonio di Villetta Barrea, rendendo ogni punto di interesse un’esperienza culturale a tutto tondo. La segnaletica interattiva diventa così non solo un supporto informativo, ma un vero e proprio strumento di narrazione del territorio e di accessibilità.

Villetta Barrea entra ufficialmente a far parte della rete degli oltre 230 comuni italiani, di cui 30 patrimoni Unesco, che hanno scelto di innovare l’esperienza turistica, affidandosi all’expertise di Skylab Studios. Una rete in costante crescita, unita dalla volontà di rinnovare il modo di vivere la cultura, rendendola accessibile, emozionante e al passo coi tempi. Un nuovo progetto per una nuova sfida, che conferma la missione di Skylab Studios: valorizzare il patrimonio culturale con strumenti moderni, semplici da usare, pensati per tutti e capaci di connettere passato e futuro.