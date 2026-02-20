Violenta grandinata sulla Tarquiniense: strada bloccata tra Tarquinia e Tuscania

Un repentino peggioramento delle condizioni meteo ha interessato nel pomeriggio l’area tra Tarquinia e Tuscania. Una violenta grandinata si è abbattuta sulla strada provinciale Tarquiniense, sfiorando il centro abitato di Tarquinia ma colpendo in pieno il tratto extraurbano, dove in pochi minuti si è accumulata una notevole quantità di ghiaccio sull’asfalto. Le immagini scattate sul posto documentano una situazione particolarmente critica, con carreggiata completamente imbiancata e visibilità ridotta.

Traffico temporaneamente limitato in zona Montebello

La circolazione è stata momentaneamente bloccata all’altezza della località Montebello, dove le forze dell’ordine sono intervenute per limitare il traffico veicolare a causa dell’eccessiva presenza di grandine sulla sede stradale. Il provvedimento si è reso necessario per garantire la sicurezza degli automobilisti, in attesa del ripristino delle condizioni minime di transitabilità.

Forti piogge anche verso Tuscania

Criticità anche lungo il tratto in direzione Tuscania, dove alla grandine si è aggiunta una pioggia intensa scesa improvvisamente, rendendo particolarmente impegnativa la percorrenza della provinciale. La situazione resta in monitoraggio, mentre si raccomanda prudenza alla guida nelle zone interessate dal maltempo.