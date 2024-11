Visite straordinarie alla Tomba dei Leoni Ruggenti: un tuffo nella storia etrusca a Veio

Screenshot

Domenica 24 novembre e 8 dicembre, sarà possibile visitare eccezionalmente la suggestiva Tomba dei Leoni Ruggenti a Veio. Dopo l’enorme successo dei precedenti appuntamenti, questa iniziativa è stata riproposta in collaborazione con il Parco Regionale di Veio, il Municipio XV e il Corpo Italiano di San Lazzaro. Un evento esclusivo, per immergersi nella storia millenaria etrusca e ammirare la celebre pittura che ritrae leoni e uccelli acquatici.

Visite guidate con esperti del settore

A guidare i visitatori sarà la dott.ssa Simona Carosi, funzionaria archeologa della Soprintendenza per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale. Data la fragilità della struttura, l’accesso sarà consentito a gruppi di 5 persone, per un totale massimo di 50 visitatori per giornata. Le visite guidate sono programmate tra le 10:00 e le 12:00, in concomitanza con l’apertura al pubblico del Santuario di Portonaccio, gestito dal Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia.

Possibili nuove date in caso di richiesta

Vista l’unicità dell’iniziativa e per garantire la conservazione della tomba, l’accesso è limitato e la prenotazione è obbligatoria. In caso di forte richiesta, potrebbero essere aggiunte ulteriori date. Per prenotazioni e ulteriori informazioni, è possibile scrivere a: booking@csli-roma.eu.