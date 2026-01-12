Viterbo, Andrea Di Castro in scena al Teatro San Leonardo con un monologo tra ironia e attualità

Lunedì 19 gennaio 2026, alle ore 21.00, il Teatro San Leonardo di Viterbo ospita lo spettacolo di Andrea Di Castro, un monologo che affronta con ironia e lucidità alcune delle domande più complesse del presente. Al centro della scena un dialogo immaginario tra un padre e un figlio che forse non nascerà mai, figura simbolica e senza genere che diventa metafora di un’umanità fragile, disorientata e in cerca di senso in un mondo percepito come sempre più instabile.

Ironia, cultura pop e domande sul futuro

Lo spettacolo si muove tra comicità e riflessione, attraversando temi come la comunicazione fallita, le contraddizioni della società contemporanea e il rapporto tra responsabilità individuale e collettiva. Tra riferimenti alla cultura pop, alla musica e a situazioni volutamente surreali, la narrazione costruisce un futuro in cui l’assurdo diventa normalità, mentre le domande fondamentali sull’educazione, sugli affetti e sul desiderio di lasciare un segno restano aperte. La risata diventa così lo strumento per affrontare paure, incertezze e il timore di non essere all’altezza del ruolo di genitori e di esseri umani.

Il percorso artistico di Andrea Di Castro

Sceneggiatore e autore attivo dal 2016 in diverse produzioni nazionali, Andrea Di Castro è entrato nel 2021 nel cast di Stand Up Comedy su Comedy Central Italia. Nello stesso anno ha ricevuto il Premio Massimo Troisi come miglior attore comico e, nel 2022, il Premio della Critica al Festival della Comicità Italiana. Lo spettacolo in scena a Viterbo si inserisce in un percorso artistico che unisce stand-up comedy e scrittura, con uno sguardo cinico ma attento alle fragilità individuali e collettive.