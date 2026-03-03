Viterbo, CNA celebra l’8 marzo con le imprenditrici e Licia Fertz

Si terrà domenica 8 marzo, alle ore 16, a Viterbo, l’iniziativa promossa da CNA Impresa Donna di Viterbo e Civitavecchia in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna. L’evento, dal titolo “Storie di donne. Visioni di futuro”, è organizzato all’hub di artigianato artistico Lazio Artigiana, in via dell’Orologio Vecchio 5-7.

L’appuntamento, presieduto da Lucia Maria Arena, si propone come uno spazio di confronto e approfondimento dedicato alla donna nelle sue dimensioni personale, professionale e creativa. La scelta della sede, punto di riferimento per il saper fare artigiano nel territorio viterbese, rafforza il legame tra imprenditoria femminile e valorizzazione delle competenze locali.

Le testimonianze delle imprenditrici CNA e l’incontro con Licia Fertz

Protagoniste del pomeriggio saranno le artigiane e imprenditrici CNA, che condivideranno esperienze di impresa, difficoltà affrontate e percorsi di crescita professionale. L’ingresso è libero e la partecipazione gratuita, come sottolineato dal segretario della CNA Viterbo e Civitavecchia, Attilio Lupidi.

L’apertura dell’iniziativa sarà affidata alla presentazione del libro “C’è sempre tempo per ricominciare” (De Agostini), firmato da Licia Fertz ed Emanuele Elo Usai. Il volume propone una riflessione sul tema dell’età e sull’invecchiamento attivo, con particolare attenzione alla terza età femminile, valorizzando il ruolo del contatto sociale e del caregiving come ambito di relazione e crescita reciproca.

Le musiche del Corpo bandistico “R. Poleggi” di Fabrica di Roma

Ad accompagnare l’evento saranno le esibizioni del Corpo bandistico R. Poleggi di Fabrica di Roma, diretto dal Maestro Luca Tomarchio. Attivo dal 1873, il complesso rappresenta una realtà storica del territorio viterbese, impegnata nella partecipazione a manifestazioni tradizionali e in attività formative rivolte alle nuove generazioni, tra cui masterclass e campi estivi musicali.