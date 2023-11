Viterbo, convocato il consiglio provinciale: ecco date e ordine del giorno

La Provincia di Viterbo comunica che è stata convocata una seduta del Consiglio Provinciale a Palazzo Gentili (Via Saffi 49, Viterbo) in sessione ordinaria in prima convocazione il giorno 28 novembre 2023 alle ore 10:00. Si informa che in caso di seduta deserta, il Consiglio Provinciale di Viterbo si riunirà in seconda convocazione il giorno 29 novembre 2023 alle ore 9:00.

I temi in discussione

Di seguito i punti all’ordine del giorno: