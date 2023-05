Viterbo, convocato il consiglio provinciale: ecco orari e ordine del giorno

La Provincia di Viterbo comunica che è stata convocata una seduta del Consiglio provinciale in sessione ordinaria in prima convocazione il giorno martedì 16 maggio alle ore 10.30 presso la Sala del Consiglio di Palazzo Gentili (Viterbo, via Saffi n. 49). Si informa che in caso di seduta deserta di prima convocazione, il Consiglio provinciale si riunirà in seconda convocazione il giorno mercoledì 17 maggio alle ore 10.00.

In trattazione i seguenti ordini del giorno:

Comunicazioni del presidente; Approvazione verbali sedute precedenti; Ratifica Decreto Presidente n. 40 del 13/03/2023 avente per oggetto: “Variazione di Bilancio di previsione 2023/2025 ai sensi dell’art. 175 del D. lgs. 267/2000”; Ratifica Decreto Presidente n. 50 del 30/03/2023 avente per oggetto: “”Variazione di Bilancio di previsione 2023/2025 ai sensi dell’art. 175 del D. lgs. 267/2000”; Esame proposta di modifica al programma triennale opere pubbliche annualità 2023-2025 avanzata dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia.