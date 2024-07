Viterbo, convocato il consiglio provinciale: ecco tutte le informazioni

È stata convocata una seduta del Consiglio provinciale presso la Sala Consiglio di Palazzo Gentili a Viterbo, in via Saffi n. 49, per il giorno martedì 30 luglio 2024 alle ore 15.30. Qualora la seduta dovesse risultare deserta, è prevista una seconda convocazione per mercoledì 31 luglio 2024 alle ore 9.30. Questo appuntamento è cruciale per discutere importanti questioni amministrative e di bilancio della provincia.

Ordine del Giorno della Seduta

Il Consiglio provinciale discuterà vari punti all’ordine del giorno. Tra questi, le comunicazioni del Presidente e l’approvazione dei verbali della seduta precedente. Un punto centrale sarà la salvaguardia degli equilibri di bilancio per il triennio 2024/2026 e l’assestamento generale. Inoltre, verrà ratificato il Decreto presidenziale n. 87 del 10/06/2024, relativo a una variazione al Bilancio di Previsione pluriennale 2024/2026, in conformità agli articoli 42 comma 4 e 175 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL).

Aggiornamenti Regolamentari e Concessioni

Altri punti significativi includono l’aggiornamento del “Regolamento di disciplina dell’imposta provinciale di trascrizione” e il “Regolamento per la concessione delle palestre scolastiche”. Questi aggiornamenti mirano a migliorare la gestione delle risorse e l’utilizzo degli impianti scolastici, favorendo una maggiore efficienza e trasparenza nell’amministrazione provinciale. La partecipazione e l’attenzione a queste discussioni sono essenziali per garantire il corretto funzionamento e lo sviluppo della provincia.