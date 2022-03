Viterbo, dal 2 aprile al via la stagione outdoor dell’atletica

(g.m.) Atletica Alto Lazio ed Atletica Viterbo si preparano con i loro atleti, alla prima uscita agonistica Outdoor del 2022 che si terrà presso il Campo Sportivo Scolastico di Viterbo il 2 aprile. Non particolarmente ricco il programma gare della manifestazione, che comunque vedrà all’opera gli atleti sia delle categorie giovanili (gli Esordienti disputeranno un Biathlon) che quelli assoluti con prove di corse non olimpiche, che consentiranno ai velocisti, mezzofondisti ma anche ai saltatori e lanciatori, di fare le prime verifiche sul lavoro condotto nel lungo periodo invernale di preparazione. Numerosi gli atleti delle due società che invece hanno preso parte già, fin dai primi di gennaio, alle numerose prove proposte dalla fidal regionale di Cross, Lanci Lunghi. Indoor e le prime due prove del Trofeo Fulvio Villa Regionale di Marcia e che sicuramente saranno già più rodati in vista di questo primo appuntamento stagionale. Mentre si spera ad una buona adesione per questa prima gara dal nutrito gruppo giovanile dell’Atletica Viterbo, in casa Alto Lazio c’è grande attesa per vedere all’opera alcuni atleti che negli ultimi periodi hanno dimostrato una discreta crescita tecnica e che si spera possano mostrare nell’occasione tutti i loro progressi. Si spera anche che la manifestazione in programma il 2 aprile possa richiamare a Viterbo un buon numero di atleti della regione, facendo crescere il livello tecnico delle gare in programma e motivando maggiormente all’ottenimento di buoni risultati. Questo è quello che sperano i presidenti delle due società Ermanno Tronti e Giuseppe Misuraca che fanno un grande in bocca al lupo ai loro atleti per un 2022 ricco di buoni risultati.