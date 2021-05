Viterbo, domenica 23 maggio interruzioni del flusso idrico: ecco le zone coinvolte

Riceviamo e pubblichiamo

Talete ricorda ai cittadini del Comune di Viterbo che domenica 23 Maggio 2021 verrà eseguito un intervento programmato di manutenzione straordinaria per lo spostamento di due condotte principali di distribuzione, che servono numerose zone ed utenze del capoluogo viterbese, nello specifico: Barco, Murialdo, Cappuccini, Grotticella, Mazzetta, Ponte dell’Elce, Cassia Sud.

Al fine di permettere l’intervento si renderà necessario interrompere per l’intera durata dei lavori il flusso idrico.

I lavori avranno inizio a partire dalle ore 8.00 e termineranno, salvo imprevisti, alle ore 20.00 della stessa giornata.

Per informazioni alla cittadinanza è stato istituito un servizio straordinario di contact center mobile suddiviso in due turni al fine di garantire la massima copertura oraria:

dalle ore 09.00 alle ore 15.00 saranno raggiungibili i seguenti numeri;

333 6163059

342 1268738

333 6163047

333 6163044

Dalle ore 15.00 alle ore 21.00 saranno raggiungibili i seguenti numeri:

333 6163038

331 2671781

331 2671793

333 6163039

335 7903040

Si allega inoltre planimetria contenente l’ubicazione dei punti di approvvigionamento di acqua potabile realizzati in città, tramite 3 cisterne fisse (con riempimenti programmati) e 2 autobotti.

Le cisterne saranno ubicate in via Ippolito Nievo – pressi supermercato, Largo Atleti Azzurri d’Italia – parcheggio Piscina Comunale e Loc. Ponte dell’Elce – parcheggio inizio Via S. Maria dell’Elce.

Le autobotti saranno collocate presso l’oratorio della Mazzetta e un’altra presso il parcheggio adiacente la Questura.

Al fine di minimizzare le necessità di approvvigionamento alternativo, si invitano i cittadini a rifornirsi per tempo di scorte d’acqua per scopi igienico sanitari, adeguate alla durata dell’interruzione. Anche al ripristino dell’erogazione si raccomanda di evitare aperture brusche dei rubinetti vista la possibile presenza di aria nelle condotte.

Si rammenta infine che nelle zone non interessate dall’intervento il servizio di distribuzione, incluse le fontane pubbliche, verrà regolarmente garantito.