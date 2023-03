Viterbo, inaugurata la mostra d’arte “Profili”

Riceviamo da Maurizio Perinu e pubblichiamo

Buona, anzi, ottima la prima per l’attesissima mostra artistica “Profili”, curata da Maurizio Perinu ed inaugurata lo scorso Sabato 4 marzo, alla presenza di un numeroso pubblico con tanti personaggi del panorama culturale locale e non, oltre a vari rappresentanti istituzionali.

La mostra, visitabile da sabato 4 a domenica 12 marzo, dalle 16:00 alle 19:00 (la domenica anche dalle 10:30 alle 12:30) ad ingresso libero, è all’interno del prestigiosissimo Palazzo dei Papi, a Viterbo, location che l’organizzatore Maurizio Perinu ha fortemente voluto ed ottenuto, per conferire alle opere un valore ancora più elevato.

L’evento, patrocinato dalla Provincia di Viterbo, dal Comune di Viterbo e dall’Università Agraria di Tarquinia, vede esposte le opere di Benito Balestrazzi, Paola Bisozzi, Concetta Cappelletti, Rosanna Chiani, Aurora Proietti Colonna, Anna Fortini, Paola Sanna e Jennifer Venanzi, in un incontro tra pittura e storia della città.

Perinu ringrazia la Diocesi di Viterbo per aver concesso il prestigiosissimo Palazzo dei Papi, il Presidente della Provincia Dott. Alessandro Romoli, il Consigliere Regionale Daniele Sabatini, il Sindaco del Comune di Latera Francesco Di Biagi, il Maestro Angelo Russo, la Dott.ssa Giulia Marchetti, la Scrittrice Dott.ssa Federica de Waure, il Dr. Gaetano Alaimo e Dr. Sergio Cesarini. Inoltre un particolare ringraziamento a Daniele Aquilanti, Roberto Velardo e Andrea Abramia per aver sostenuto l’iniziativa culturale.

Nella seconda metà del mese, e precisamente nel giorno del solstizio di primavera, Perinu organizzerà la mostra dell’Artista Francesca SORBERA, sempre a Viterbo, ma questa volta presso lo storico Palazzo degli Alessandri in Piazza San Pellegrino. L’inaugurazione è in agenda per il 21 marzo 2023 alle ore 19,00.”