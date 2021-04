Viterbo, le Lega nomina i dipartimenti provinciali: ecco i nominati

Riceviamo e pubblichiamo

La Lega di Viterbo, nell’ambito del dialogo e della collaborazione sempre viva tra il livello provinciale e quello regionale, ha nominato i dipartimenti provinciali, in piena sintonia con il coordinatore regionale Claudio Durigon e il vice Umberto Fusco, puntellando ogni settore rilevante della vita economico-sociale della Tuscia.

Gli uomini e le donne della Lega – comunicano i coordinatori provinciali, Stefano Evangelista e Alessandro Giulivi – si porranno come un punto di riferimento nel raccogliere e interpretare le istanze del territorio, fungendo da cerniera tra i cittadini e chi li amministra, attraverso la buona politica. Oggi più che mai ne abbiamo bisogno. In un’epoca in cui grandi cambiamenti ed eventi straordinari, come la pandemia, stanno ridisegnando gli orizzonti del nostro futuro, la Lega vuole esserci con la caratteristica che l’ha sempre contraddistinta: la concretezza. Con la caparbietà di individuare le potenzialità e le peculiarità di un territorio e farne una risorsa da sviluppare e salvaguardare, rendendolo protagonista della propria storia. Con la capacità d’ascolto e l’assunzione di responsabilità nei confronti dei cittadini che delegano alla propria classe di amministratori le decisioni del vivere comune.

Il sistema dei dipartimenti, che avrà due responsabili: Andrea Micci e Federica Guiducci per assicurare unità di indirizzi e il necessario coordinamento, vuole mettere insieme passione e competenza per creare una rete capillare e reattiva agli stimoli del territorio e alle richieste della collettività della Tuscia, rappresentata nella sua interezza dalla squadra nominata.

I vari dipartimenti si articolano cogliendo specificità settoriali significative per la nostra provincia, tra le quali ricercare la sinergia necessaria per mettere insieme un quadro generale di crescita, all’interno del quale la comunità che amministriamo possa trovare la propria identità, la realizzazione delle proprie aspirazioni e un livello sempre più alto della qualità della vita. A tal fine i dipartimenti si porranno anche come punto di raccordo con i livelli istituzionali: Comune, Provincia, Regione, affinché le istanze della Tuscia possano trovare espressione in ogni contesto dell’amministrare.

𝐑𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢 𝐝𝐞𝐢 𝐝𝐢𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢: Guiducci Federica – Micci Andrea

𝐀𝐞𝐫𝐨𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢 𝐞 𝐞𝐥𝐢𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐟𝐢𝐜𝐢: Malachin Jacopo

𝐀𝐠𝐫𝐢𝐜𝐨𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚: Caporossi Stefano

𝐀𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞: Cortignani Giandomenico

𝐀𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐭𝐭𝐢𝐯𝐞, 𝐢𝐧𝐝𝐮𝐬𝐭𝐫𝐢𝐚 𝐞 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐠𝐢𝐚𝐧𝐚𝐭𝐨: Sebastiani Andrea – Giorgi Giuseppe

𝐁𝐚𝐧𝐝𝐢 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐢: Piacenti Marzia

𝐁𝐞𝐧𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐀𝐧𝐢𝐦𝐚𝐥𝐢: Perlorca Ombretta

𝐂𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚 𝐞 𝐏𝐞𝐬𝐜𝐚: Marcoaldi Carlo

𝐂𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐨: Cardona Marco

𝐃𝐢𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀, 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐦𝐨𝐯𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐞 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀: Monti Tiziano – Ciurluini Gabriele

𝐄𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐚: Tofone Marco

𝐆𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞 𝐚𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐬𝐞𝐝𝐢: Taraddeo Luigi

𝐆𝐢𝐮𝐬𝐭𝐢𝐳𝐢𝐚: Cirilli Raffaello Maria

𝐈𝐦𝐦𝐢𝐠𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞: Simei Maria

𝐋𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨: Salcini Ludovica

𝐏𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐅𝐞𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐥𝐢 𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐅𝐚𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐚: Purchiaroni Rosa Maria

𝐏𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚 𝐀𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞: Guiducci Federica

𝐒𝐜𝐮𝐨𝐥𝐚: Bugiotti Paola

𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭: Sorge Rosario

𝐓𝐞𝐫𝐳𝐨 𝐒𝐞𝐭𝐭𝐨𝐫𝐞: Merli Valter Rinaldo

𝐓𝐮𝐫𝐢𝐬𝐦𝐨 𝐞 𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚: Tosoni Martina

𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚̀: Micci Andrea

𝐔𝐫𝐛𝐚𝐧𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐫𝐚𝐬𝐭𝐫𝐮𝐭𝐭𝐮𝐫𝐞: Ubertini Claudio