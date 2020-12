Viterbo, Ludika non si ferma: gli appuntamenti in streaming con il festival dal 9 al 13 dicembre

Riceviamo e pubblichiamo

Ludika non si ferma. Tanti appuntamenti in programma, rigorosamente via streaming, dal 9 al 13 dicembre. Un calendario ricco di spettacoli, giochi e intrattenimento, totalmente gratuito, in diretta dalla pagina facebook di Ludika 1243. “Aspettavamo da tempo la XX edizione di Ludika, un bellissimo traguardo sognato e costruito negli anni – ha spiegato Serenella Bovi, responsabile eventi Ludika 1243 -. Questo tempo poi è arrivato inaspettato e pieno di giorni sospesi, di attese, di percorsi difficili e pieno di continui cambiamenti a cui abbiamo tentato di adeguarci. Ma Ludika è una grande festa, vissuta con partecipazione e condivisione nelle piazze e nelle strade, e così, nella sua natura più vera e più preziosa, non è stato possibile realizzarla. Eppure non potevamo arrenderci del tutto, non potevamo lasciare andare un anno senza un segno del nostro incessante cammino. Da qui nasce l’idea di “Ludika on line”, una edizione speciale, innovativa, a cui diverse compagnie, attori, commedianti e giullari, hanno aderito con entusiasmo. La cultura non si è mai fermata e gli artisti hanno continuato con passione e dedizione a preparare i loro spettacoli nell’attesa di incontrare nuovamente il pubblico. Vogliamo regalare un sorriso, un momento di serenità, che entri nelle case con semplicità e riempia i cuori e le menti di belle emozioni – ha aggiunto e concluso Serenella Bovi -. Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato a questa realizzazione speciale e sperimentale dell’evento. Un ringraziamento in particolare lo rivolgiamo all’amministrazione comunale di Viterbo, che non ha perso occasione, laddove ha potuto, per sostenere la cultura, anche in questo periodo così difficile, attraverso diverse forme e iniziative”.