Viterbo, Maremma e Camargue nell’arte di Giuseppe Cesetti: conferenza alla Fondazione Carivit

Mercoledì 4 marzo 2026, alle ore 11, la Sala delle Assemblee della Fondazione Carivit, a Palazzo Brugiotti in via Cavour 67 a Viterbo, ospiterà la conferenza “Camargue e Maremma: ritratto di due regioni tra similitudini paesaggistiche e culturali. L’artista Giuseppe Cesetti (1902-1990): un ponte tra le due realtà”.

L’incontro sarà dedicato al rapporto tra le due terre e alla figura di Giuseppe Cesetti, pittore nato a Tuscania e legato profondamente sia alla Maremma sia alla Camargue francese. Sarà presente Marta Cesetti, figlia dell’artista.

Due territori a confronto attraverso l’arte

Maremma e Camargue condividono paesaggi, tradizioni e un forte legame tra uomo e natura: butteri e gardians, cavalli e buoi, ambienti segnati da una natura potente e identitaria. Cesetti, partito giovanissimo da Tuscania per affermarsi come pittore di fama, ha vissuto a lungo tra queste due realtà, ritraendone paesaggi, animali e atmosfere, trasformandole in un racconto visivo capace di unire culture diverse.

Alla conferenza interverranno le dirigenti scolastiche Paola Bugiotti (Istituto “Paolo Savi” di Viterbo) e Rosanna Giliberto (Istituto “Ildovaldo Ridolfi” di Tuscania), insieme alla professoressa di storia dell’arte Mariella Gentile. I saluti istituzionali saranno affidati al presidente della Fondazione Carivit, Luigi Pasqualetti.

Un progetto europeo per le scuole

L’iniziativa rappresenta una tappa intermedia di un progetto didattico destinato agli studenti degli istituti coinvolti, che nei primi giorni di marzo approfondiranno in classe i temi trattati. L’iniziativa nasce da un viaggio nel sud della Francia della giornalista Antonella Montesi e vede la partecipazione di Atout France, dell’associazione culturale ACTAS e il sostegno della Fondazione Carivit.

Agli studenti sarà donata una delle 400 copie della pubblicazione realizzata nell’ambito del progetto, rafforzando così il dialogo culturale tra Italia e Francia.