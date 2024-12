Viterbo Short, sabato 14 dicembre la premiazione del primo Festival del Cortometraggio

Sabato 14 dicembre 2024 il Teatro San Leonardo di Viterbo sarà il palcoscenico della prima edizione del Viterbo Short – Festival del Cortometraggio, evento ideato per promuovere il cortometraggio come forma artistica e strumento di riflessione sociale. L’evento sarà condotto dall’attrice e presentatrice Arianna Cigni, madrina della manifestazione, mentre direttore artistico dell’iniziativa è Michelangelo Gregori, che ha strutturato l’evento attorno a cinque sezioni tematiche: Tema Libero, Corti Teatrali, Corti Letterari, Sezione Scuole e Tema Sociale.

Una giornata ricca di appuntamenti e proiezioni

Il programma prenderà il via alle ore 15 con la proiezione dei cortometraggi finalisti delle sezioni Corto Teatrale e Corto Letterario, seguita alle 16 e 45 dalla presentazione del libro Storie Scellerate – Il Cinema di Sergio Citti a cura di Roberto Baldassare, critico e storico del cinema. Alle ore 18 sarà la volta dei cortometraggi delle sezioni Tema Libero, Corto Scolastico e Corto Sociale. La cerimonia di premiazione concluderà la giornata alle 21 con Arianna Cigni e Michelangelo Gregori.

Collaborazioni e giuria d’eccellenza per il primo Viterbo Short

L’evento si avvale del patrocinio del Comune e della Provincia di Viterbo e della collaborazione di numerosi partner, tra cui Teatro San Leonardo, GregoriMichelangelo Entertainment e Annulli Editori. La giuria, composta da esperti come Antonio Maria Cortese, Simone Precoma e Marta Nori, assegnerà i premi per le migliori opere in ciascuna categoria. Gli sponsor includono Unindustria, Play Energia, SNALS e lo Studio dentistico Sanna Cordella.