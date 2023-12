Viterbo tra magia etrusca e Cavalieri Templari: una fuga nel tempo durante il Ponte dell’Immacolata

Durante il suggestivo Ponte dell’Immacolata, Viterbo, antica città etrusca, si trasforma in un’esperienza magica, con visite guidate e degustazioni ininterrotte. La Viterbo Sotterranea, un intricato labirinto di gallerie sotto il centro storico, si apre ai visitatori, accogliendoli con storie antiche e segreti dei cunicoli pre-etruschi e medioevali.

Il punto d’ingresso, presso Tesori d’Etruria nella suggestiva Piazza della Morte, è il portale per un viaggio unico nella storia di Viterbo. Qui, grandi e piccini possono partecipare ai memo-game creati appositamente dalla Viterbo Sotterranea, rendendo la visita anche un’avventura educativa per i più giovani.

In occasione delle festività natalizie, la Viterbo Sotterranea si veste di festa, ospitando una scintillante mostra di monili e riproduzioni di gioielli etruschi. Bracciali, collane e orecchini, prodotti artigianalmente secondo i modelli dell’antica gioielleria etrusca, saranno in esposizione fino alle festività natalizie. Il personale di Tesori di Etruria sarà presente per svelare i segreti dietro la lavorazione di questi pezzi unici.

Il Ponte dell’Immacolata offre anche l’opportunità di partecipare ai Tour Medievali, un’esperienza emozionante per scoprire la storia, i segreti e le magie dell’antica Città etrusca. Guide esperte condurranno i visitatori nel delizioso centro storico, svelando storie interessanti, aneddoti singolari e curiosità affascinanti.

Ogni tour include la visita ai nuovi suggestivi cunicoli etruschi della Viterbo Sotterranea, un’attrazione imperdibile. Il personale di Tesori d’Etruria accoglie i giovani visitatori in un mondo di fantasia attraverso attività e percorsi emozionali, trasportando famiglie intere in un viaggio nella storia lungo oltre 3.000 anni.

I nuovi appuntamenti, insieme al Museo dei Cavalieri Templari, arricchiscono l’offerta di Tesori d’Etruria e della Viterbo Sotterranea, diventati un punto di riferimento culturale e di intrattenimento a Viterbo, l’etrusca “Surna”.

Tra itinerari storici, degustazioni a tema e percorsi emozionali dedicati ai bambini, Tesori d’Etruria offre un’accoglienza speciale presso la Viterbo Sotterranea. Qui, i visitatori possono immergersi nelle magiche gallerie sotto la città etrusca, nel cuore del centro storico di Viterbo. Un’ambientazione unica, giochi di luci accattivanti e il fascino della Viterbo Sotterranea rendono questa visita indimenticabile per visitatori italiani e stranieri.

Il percorso etrusco di Viterbo Sotterranea è un reticolo di gallerie che si estendono sotto il centro storico, scavate nel tufo, una roccia vulcanica che caratterizza il paesaggio viterbese. Dagli epoche pre-etrusche al medioevo, i cunicoli rappresentano un autentico labirinto di passaggi segreti e rituali, collegando le strutture sacre nei primordi etruschi della nascente Surna.

Durante il medioevo, alcune gallerie servivano da vie di fuga in caso di pericolo o assedio. Durante la seconda guerra mondiale, i sotterranei furono rifugi antiaerei e nascondigli per briganti.

Il nuovo percorso etrusco sotterraneo di Viterbo, aperto al pubblico durante le festività, offre un’esperienza suggestiva. Dai cunicoli pre-etruschi a quelli medioevali, dai rifugi della seconda guerra mondiale allo “studiolo” dei tombaroli, ogni ambiente racconta una parte della storia millenaria della città.

Il circuito ipogeo di Via Chigi, scavato nella formazione vulcanica di Tufo rosso a scorie nere, descrive un periodo geologico lungo migliaia di anni. Tra i cunicoli, uno in particolare, dalla forma ovoidale, potrebbe essere un’antica via rituale utilizzata per raggiungere aree sacre degli antichi luoghi pre-etruschi. Uno spettacolare cunicolo di epoca etrusca testimonia il reperimento di acqua e potrebbe essere stato utilizzato per rituali sacri sotterranei.

Il complesso monumentale di Viterbo Sotterranea, aperto tutti i giorni con visite guidate, offre un viaggio nella storia lungo migliaia di anni.

Viterbo Sotterranea si arricchisce anche con il Museo dei Cavalieri Templari, i monaci guerrieri. Tesori d’Etruria accoglie i visitatori nel mondo dei Cavalieri Templari attraverso una vasta serie di attività e percorsi emozionali nel Museo Storico Didattico dei Cavalieri Templari, unico in Italia.

La nascita dell’ordine dei Cavalieri del Tempio, al centro delle guerre tra forze cristiane e islamiche dopo la prima crociata del 1096, trova legami profondi con Viterbo. Papa Eugenio III, in esilio da Roma a Viterbo, nel 1145 dà all’Ordine