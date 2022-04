Riceviamo dal Comitato Laura Allegrini Sindaco e pubblichiamo

Oggi, sabato 23 aprile, alle ore 16.00 in via della Palazzina, 1 l’inaugurazione della sede del Comitato Elettorale Laura Allegrini Sindaco. “Il comitato sarà un luogo in cui potremo incontrarci e confrontarci per raccogliere e condividere le nostre idee per la città di Viterbo” con queste parole l’invito a partecipare da parte di Laura Allegrini.