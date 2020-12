Vitorchiano, al via interventi sull’edilizia scolastica nella pausa natalizia

Riceviamo e pubblichiamo

Al via a Vitorchiano, nella pausa natalizia, nuovi interventi finalizzati a una miglior fruibilità degli edifici scolastici, lavori che fanno seguito all’intensa attività estiva resasi necessaria per permettere la regolare ripresa delle lezioni nello scorso settembre.

“In estate abbiamo eseguito lavori in urgenza – ricorda l’assessore ai lavori pubblici Federico Cruciani – attività necessarie per adeguare alcune aule e sistemare ulteriormente le aree esterne, rimuovendo tra l’altro la ghiaia residua presente all’ingresso. Tutto questo per garantire l’avvio regolare delle lezioni a settembre. Lavori peraltro eseguiti parallelamente a quelli di efficientamento energetico con cui è stato installato un impianto fotovoltaico sulla copertura a falda della scuola primaria, completato il rifacimento delle guaine per l’impermeabilizzazione delle coperture, eseguita l’installazione di lampade Led a bassissimo consumo e completata la posa del cappotto termico per un maggior comfort interno. In autunno ci siamo quindi subito messi al lavoro per poter pianificare ulteriori specifiche azioni necessarie a migliorare ancor di più la fruibilità e la sicurezza degli edifici scolastici. Già nelle scorse settimane, ad esempio, sono state installate nuove telecamere di sicurezza in prossimità degli ingressi, così da poter presidiare meglio le delicate fasi di ingresso e uscita degli alunni”.

“Dopo questi primi mesi dalla ripresa delle lezioni in presenza – prosegue il sindaco Ruggero Grassotti – ci siamo confrontati con docenti e famiglie, raccogliendo timori, dubbi e suggerimenti e traducendoli in attività a vantaggio dei piccoli studenti, in particolare in questo delicato periodo di emergenza sanitaria legata al Covid-19. Nella prossima pausa invernale, così da evitare ogni forma di interferenza con l’attività didattica, saranno quindi ritinteggiate alcune porzioni della scuola, modificati alcuni infissi e posizionate protezioni sul terrazzo esterno, ampliando le aree potenzialmente utilizzabili all’aperto. A seguire saranno anche fornite e installate nuove tende a protezione del sole in sostituzione di quelle vecchie. Ricordiamo inoltre che già nei primi mesi del 2020 erano stati eseguiti i lavori con cui era stato posato il nuovo materiale antiscivolo e anti-shock, in sostituzione della vecchia ghiaia, rendendo il grande giardino di ingresso ancor più confortevole, sicuro e fruibile”.

A Vitorchiano si lavora anche per il futuro: in corso infatti le necessarie valutazioni per poter avviare, entro la prossima primavera, gli ultimi lavori necessari nell’area esterna della scuola dell’infanzia in località Pallone per permetterne un pieno utilizzo, attività che di fatto sono complementari e successive a quelle già eseguite lo scorso anno con cui è stato già ammodernato e reso più sicuro l’intero edificio. Inoltre, dopo un importante lavoro di progettazione durato mesi, è anche attesa la conferma di specifici finanziamenti finalizzati all’adeguamento sismico degli edifici scolastici di Via Manzoni, strumento atteso da anni e fondamentale per un ulteriore salto di qualità delle infrastrutture scolastiche comunali.