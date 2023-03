Vitorchiano, decoro urbano: proseguono le piccole attività di manutenzione ordinaria e straordinaria

Riceviamo dal Comune di Vitorchiano e pubblichiamo

Sono sempre più numerose a Vitorchiano, in particolare negli ultimi mesi, le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria portate avanti con costanza e professionalità dai dipendenti comunali. “Tutte azioni utili e necessarie – sottolinea il consigliere delegato al decoro Piero Lanzi – per mantenere sempre più fruibile, sicuro e decoroso il nostro splendido paese”.

Fin dall’inizio della consiliatura, quindi da ottobre 2021, l’amministrazione ha cercato di incentivare tali azioni e dare una crescente attenzione alle segnalazioni dei cittadini sulle piccole migliorie che, nel tempo, permetteranno di andare incontro alle esigenze dei residenti, nel tentativo di proseguire nel percorso di crescita e miglioramento del livello dei servizi. Avvicinare il Comune ai cittadini è un processo complesso, lungo ma necessario, che va portato avanti con continuità e perseveranza.

“Tinteggiature di recinzioni, piccole potature, sistemazione degli steccati, pulizie di griglie e caditoie, spazzamento stradale, cura delle aree verdi e del borgo, piccole riparazioni, sistemazione e posizionamento della segnaletica stradale e turistica, manutenzioni alle scuole e al cimitero – continua Lanzi – sono solo alcune delle importanti e numerose attività che riusciamo a portare avanti, con grande soddisfazione e ottimi risultati, grazie alla disponibilità e professionalità dei dipendenti comunali”.

“Raccogliere le segnalazioni specifiche che quotidianamente riceviamo – aggiunge il sindaco Ruggero Grassotti – è solo la prima fase di un più importante processo che, nei successivi momenti di attuazione, ci permette di dare risposte concrete alle necessità dei cittadini. In tal senso, aver individuato nel gruppo di maggioranza un consigliere specificatamente delegato al decoro urbano, peraltro molto presente e radicato sul territorio, si sta rivelando una scelta molto fruttuosa, concreta e positiva di cui siamo tutti entusiasti e soddisfatti”.

In corso, proprio in questi primi giorni di primavera, la ripresa del taglio stagionale e periodico del verde, attività che si intensificherà progressivamente nelle prossime settimane e mesi. “Al termine di ogni giornata – ricorda Lanzi – insieme ai dipendenti comunali cerchiamo sempre di strutturare al meglio e condividere le attività che la mattina seguente dovranno essere proseguite o avviate. Uno degli obiettivi è proseguire infatti in un percorso virtuoso in cui l’ordinario tornerà ad essere tale e dove sarà sempre più facile far emergere le situazioni che realmente necessitano di maggiore sforzo e attenzione”.

“Tutto questo permette anche di evitare gli sprechi – conclude Grassotti – e dosare le energie, in termini umani ed economici, con l’intento di continuare a crescere, tutti insieme, senza lasciare nessuno indietro”.