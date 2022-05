Vitorchiano, già avviata la programmazione estiva: tanti appuntamento sino a ottobre

Riceviamo dal Comune di Vitorchiano e pubblichiamo

La programmazione estiva del Comune di Vitorchiano entra nel vivo già dal mese di maggio, all’insegna della cultura e del divertimento, con tanti appuntamenti fino ai primi di ottobre. Dopo due anni complicati e fortemente condizionati dall’emergenza sanitaria, in questo 2022 il “borgo sospeso” della Tuscia presenta un ricco cartellone che ne accresce il valore turistico e culturale, grazie all’impegno congiunto dell’amministrazione comunale e delle associazioni locali.

Dopo i festeggiamenti patronali in onore di San Michele Arcangelo, che hanno registrato una folta partecipazione di cittadini, dal 2 al 5 giugno torna l’atteso Peperino in Fiore, manifestazione organizzata dalla Pro Loco con il coinvolgimento delle realtà vitorchianesi e delle attività produttive del territorio. Un’importante vetrina di eccellenze, dove passeggiando nel centro storico adornato da addobbi e composizioni floreali è possibile conoscere l’artigianato, i prodotti e le tradizioni della Tuscia viterbese. Sempre a giugno, oltre ai tradizionali appuntamenti come l’infiorata del Corpus Domini, sono in programma concerti, saggi di musica e danza, teatro per ragazzi e un raduno motociclistico.

Luglio si apre sabato 2 con il ritorno della Notte Rosa, promossa dal Comune e sostenuta dalla Regione Lazio. Una serata di concerti, spettacoli, mostre artistiche, momenti enogastronomici e tanto altro ancora, anche qui con l’immancabile e fondamentale partecipazione delle associazioni e realtà locali, in un borgo caratterizzato da un’atmosfera rigorosamente rosa. La Banda Musicale Fedeli di Vitorchiano dal 5 luglio torna con il suo Campo Estivo Musicale e termina il 9 con il concerto. Tra gli altri appuntamenti Borgo Divino 2.0 a cura dell’associazione Fidelis il 9 luglio e un concerto e una mostra di pittura a cura della Scuola di Musica Almamousiké.

Riprende anche la rassegna di teatro amatoriale Fidelitas, in cui viene assegnato il Premio Sandro e Marco, organizzata dalla Compagnia In…stabile presieduta da Marisa Borni: dal 15 al 24 luglio sei spettacoli all’aperto presso l’area verde della scuola dell’infanzia in località Pallone, che ormai costituisce un altro appuntamento fisso dell’estate vitorchianese e del territorio, portando in scena affermate compagnie amatoriali della Tuscia e di Roma e provincia.

Gli appuntamenti di luglio fanno da preludio a un agosto in cui si favorisce principalmente l’aspetto ludico, folkloristico e gastronomico, grazie una serie di iniziative che offrono valide possibilità a chi non parte per le vacanze: la Sagra del Cavatello, eccellenza locale, a cura della Pro Loco; la Sagra degli Gnocchi, a cura del Comitato Festeggiamenti San Michele Arcangelo; la Cena dei Cacciatori con finalità benefica. Dal 4 al 15 agosto l’associazione Apurimac propone “Dai Cimini alle Ande”, mostra mercato di artigianato peruviano.

A settembre, infine, ecco gli Open Day di palestre e associazioni in preparazione della nuova stagione. Non mancheranno comunque appuntamenti tradizionali e folcloristici, tra cui Borgo Divino 2.1 e i festeggiamenti di San Michele delle Vendemmie. La stagione si chiuderà il 2 ottobre con la Caccia ai Tesori Arancioni, evento nazionale nei borghi Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano, marchio di qualità turistica. Inoltre per tutta l’estate, dal 15 giugno al 15 settembre, sarà possibile partecipare all’Instagram Photo Contest #lavitanelborgo che valorizza il patrimonio locale coniugando l’arte della fotografia e le potenzialità del digitale.

“Un ricco calendario di eventi culturali e ludici – commenta il sindaco Ruggero Grassotti – che copre l’intera stagione estiva e offre ai cittadini e ai visitatori importanti occasioni di cultura e svago. I miei ringraziamenti vanno alle associazioni e alle realtà locali, senza il cui impegno tutto questo non sarebbe possibile, e alla Regione Lazio che ci è sempre vicina e ha confermato anche quest’anno il sostegno alla Notte Rosa, ormai la punta di diamante dell’estate vitorchianese”.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sugli eventi in programma, si consiglia di consultare il sito istituzionale www.comune.vitorchiano.vt.it e seguire i canali social “Comune Vitorchiano” e “Pro Loco Vitorchiano” su Facebook e “@visit_vitorchiano” su Instagram.