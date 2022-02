Vitorchiano, la gestione della pandemia al centro del consiglio comunale

Riceviamo dal Comune di Vitorchiano e pubblichiamo

La gestione della pandemia è stata al centro della quinta seduta del consiglio comunale di Vitorchiano, svoltasi in modalità telematica a distanza lo scorso 2 febbraio e moderata dal presidente Giuseppe Santini. Dopo l’apertura iniziale del sindaco Ruggero Grassotti, che ha ricordato l’elezione di Sergio Mattarella a presidente della Repubblica con l’augurio di un settennato fruttuoso per l’Italia, l’assise ha proseguito con approfondimenti sulla situazione pandemica a Vitorchiano, con particolare riferimento ai cittadini positivi e ai riflessi di questa fase sulla vita sociale, lavorativa e soprattutto scolastica.

La relazione del sindaco è partita dalla consapevolezza della necessità del pieno rispetto delle norme nazionali e regionali in termini di quarantena, isolamento, distanziamento e obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto. Sono state ricordate, all’interno del complesso quadro normativo e delle precise responsabilità dei diversi enti, le attività organizzate e svolte dal Comune nei confronti delle scuole (anche in termini di potenziamento del personale in alcuni servizi) per migliorare e rendere più sicuri i servizi di scuolabus e mensa scolastica e gli ambienti scolastici attraverso sanificazioni aggiuntive, rispetto a quanto già svolto autonomamente dall’istituto.

Si è passato quindi al nuovo servizio, di recente attivazione, per tamponi rapidi antigenici nel territorio comunale, in collaborazione con la farmacia Ricci-Mari. I ragazzi in età scolastica residenti a Vitorchiano hanno diritto a prezzi calmierati. La seduta consiliare è stata inoltre l’occasione per ricordare tutti i fondamentali servizi di supporto svolti in questi due anni e resi possibile grazie all’assistente sociale e ai volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, nonché tutte le forme di sostegno domiciliare, inclusi i buoni alimentari per famiglie e persone in situazioni di disagio.

Tra le novità, è stato anticipato che a breve opererà sul territorio di Vitorchiano un quarto medico di base. Infine sono state ribadite le regole da seguire per la corretta gestione della raccolta differenziata domestica in caso di positività di un familiare, con l’esposizione temporanea della sola frazione secco e indifferenziato tramite mastello. In tal senso è possibile contattare il nuovo eco-sportello al numero 0761.373760 per ricevere ulteriori informazioni.