Vitorchiano, l’ex Chiesa di San Pietro diventerà un auditorium

L’ex Chiesa di San Pietro a Vitorchiano è destinata a diventare un nuovo e attrezzato auditorium, che andrà ad arricchire l’offerta del paese in fatto di location per eventi, incontri e spettacoli. L’amministrazione comunale, come anticipato durante la seduta consiliare del 19 ottobre 2023, ha infatti aderito ad un specifico bando, riservato ai piccoli comuni e indetto dal Ministero per la Protezione Civile il 14 luglio scorso, e lo ha fatto con un progetto da inserire nel Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni.

Sono infatti 43 i comuni della provincia di Viterbo che hanno ricevuto tale possibilità e Vitorchiano partecipa in collaborazione con il Comune di Bomarzo (che ha proposto un suo specifico progetto) stipulando una convenzione votata proprio durante l’ultimo consiglio comunale.

“Opera importante, strategica, promessa da oltre cinquant’anni”

“La ristrutturazione e l’adeguamento funzionale della Chiesa di San Pietro per oltre 500.000 euro – ricorda l’assessore ai lavori pubblici Federico Cruciani – è un’opera importante, strategica, promessa da oltre cinquant’anni e ormai improcrastinabile. Un intervento che oggi potrebbe finalmente ricevere il giusto e necessario finanziamento e quindi vedere la luce. La fase progettuale, su cui l’amministrazione ha da tempo fortemente investito, è ormai completata e prevede la realizzazione di un bellissimo e funzionale auditorium. Uno spazio moderno, accessibile anche ai diversamente abili, utile per incontri, spettacoli, meeting, concerti. La sua vicinanza con l’edificio scolastico creerebbe inoltre ottime sinergie e occasioni anche per gli alunni delle scuole”.

Il Comune di Vitorchiano intende quindi cogliere questa ulteriore e importante opportunità per proseguire nel percorso di crescita condiviso con i cittadini nella campagna elettorale del 2021 e intrapreso, un passo alla volta, nell’interesse di tutto il territorio.