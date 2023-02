Vitorchiano, nuove telecamere per sicurezza e controllo del territorio

Riceviamo dal Comune di Vitorchiano e pubblichiamo

Sono iniziate a Vitorchiano le installazioni di nuove telecamere per la sicurezza e il controllo del territorio. Come già anticipato dall’amministrazione nei mesi scorsi, grazie anche a uno specifico finanziamento ministeriale richiesto e ottenuto, è stato possibile procedere a un ulteriore potenziamento dell’impianto comunale già funzionante, che ora sarà reso ancor più capillare sia nel centro che nelle frazioni di Paparano e Pallone.

“Le nuove installazioni sono già in corso – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Federico Cruciani – e le nuove telecamere saranno sia di contesto, sia finalizzate alla lettura ottica della targa dei veicoli. Saranno attivate in punti sensibili che non erano ancora coperti dal sistema di videosorveglianza centralizzato”.

“Strumenti come questi – aggiunge il sindaco Ruggero Grassotti – sono indubbiamente utili anche per contrastare e prevenire i reati comuni e gli atti di vandalismo. Tali installazioni aggiuntive sono state possibili anche da un finanziamento del Ministero dell’Interno, al cui bando la nostra amministrazione ha subito aderito a fine 2021, dando seguito a un preciso impegno preso con i cittadini in campagna elettorale. La positiva risposta del Ministero ci sta permettendo di proseguire in un virtuoso e continuo percorso di crescita per maggiori sicurezza e fruibilità delle aree urbane”.

“L’obiettivo – conclude Cruciani – è potenziare lo strumento di controllo attivato nel 2017, incrementato progressivamente negli anni con continue e progressive installazioni, rendendolo sempre più capillare sul territorio comunale e fornendo un utile strumento di lavoro alla Polizia Locale e alla stazione dei Carabinieri che ringraziamo per l’importante lavoro quotidiano svolto sulle nostre strade e a tutela della sicurezza di tutti”.