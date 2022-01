Vitorchiano, raccolta porta a porta: calendario e kit buste in distribuzione dall’11 gennaio

Riceviamo dal Comune di Vitorchiano e pubblichiamo

Al via a Vitorchiano da martedì 11 gennaio 2022, salvo imprevisti legati all’emergenza sanitaria, la distribuzione del nuovo calendario 2022 della raccolta differenziata porta a porta e del kit gratuito di buste. I materiali saranno disponibili presso i locali comunali di Via Manzoni (davanti alla piscina comunale, vicino agli ambulatori medici e alla sede Avis).

“Tutela dell’ambiente, valorizzazione del territorio e una più attenta raccolta differenziata – commenta il consigliere delegato all’ambiente Marco Salimbeni – sono, in piena continuità con il lavoro svolto negli anni passati, i temi centrali del nuovo calendario realizzato dall’amministrazione comunale. Un prodotto arricchito, anche quest’anno, da tante informazioni utili nonché impreziosito con le immagini dell’Instagram Photo Contest #lavitanelborgo21. Nel calendario sono anche riassunte tutte le novità che, con la nuova impresa affidataria Ekorec srl e il nuovo contratto di servizio, verranno attuate per migliorare ulteriormente il servizio per puntare a una raccolta differenziata dell’84%”.

L’orario dello sportello, dove saranno presenti addetti di Ekorec srl, sarà il seguente: martedì 11 gennaio: mattina dalle 9 alle 13 e pomeriggio dalle 16 alle 18; mercoledì 12 gennaio: mattina dalle 9 alle 13; giovedì 13 gennaio: pomeriggio dalle 16 alle 18; venerdì 14 gennaio: mattina dalle 9 alle 13; sabato 15 gennaio: mattina dalle 9 alle 13; lunedì 17 gennaio: mattina dalle 9 alle 13; martedì 18 gennaio: pomeriggio dalle 16 alle 18; mercoledì 19 gennaio: mattina dalle 9 alle 13; giovedì 20 gennaio: pomeriggio dalle 16 alle 18; venerdì 21 gennaio: mattina dalle 9 alle 13; sabato 22 gennaio: mattina dalle 9 alle 13.

Da lunedì 24 gennaio sarà comunque possibile continuare a ritirare il calendario e il kit di buste presso il nuovo eco-sportello in Via Santa Maria 2 (lunedì-mercoledì-venerdì-sabato dalle 9 alle 12, martedì e giovedì dalle 9 alle 13). Per facilitare il ritiro di kit e calendario e favorirne la distribuzione sarà possibile, anche quest’anno, fare la delega a terzi.