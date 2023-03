Vitorchiano, reti anti-volatile negli immobili comunale

Riceviamo dal Comune di Vitorchiano e pubblichiamo

Il Comune di Vitorchiano ha completato la posa in opera delle reti anti-volatile, finalizzate a contrastare lo stazionamento e la nidificazione soprattutto dei piccioni nel centro storico, con particolare riferimento agli immobili comunali. In parallelo, nelle situazioni in cui si è riscontrata necessità, si è proceduto a eseguire l’attività di pulizia straordinaria con relativa disinfezione dei luoghi interessati.

Tali attività sono state svolte in base al nuovo contratto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, tramite l’impresa affidataria Ecorek srl che, tra le numerose attività di pulizia e cura da attivare su richiesta, prevede anche la sistemazione di dispositivi di questo genere.

“I piccioni così come altri volatili – sottolinea Marco Salimbeni, consigliere delegato all’ambiente – rappresentano purtroppo un problema per la società, sia per il danno arrecato al patrimonio artistico sia come pericolo per la salute delle persone. Oltre alle reti, l’amministrazione andrà a mettere in pratica nel prossimo futuro azioni di allontanamento, che puntino a far migrare i volatili, e azioni di pulizia, per sanificare le superfici imbrattate dagli escrementi. Con tutto questo vogliamo migliorare il nostro paese, sempre nel massimo rispetto dell’ambiente nella sua interezza”.