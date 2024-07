Vivi il Castello di Santa Severa: a pochi giorni dal lancio dal programma già i primi sold out

Riceviamo e pubblichiamo

Sette date già sold out, con molte altre che stanno esaurendo rapidamente i pochi posti ancora disponibili. A pochi giorni dal lancio del programma estivo “Vivi il Castello di Santa Severa”, promosso dalla Regione Lazio e organizzato dalla società in house LAZIOcrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, la rassegna incassa il gradimento del pubblico con diverse date già complete, come quelle di Ezio Greggio il 3 agosto, Antonio Giuliani il 18 agosto, Paola Minaccioni il 10 agosto, Lina Sastri l’8 agosto, Xylon Orchestra il 14 agosto, Requeen il 21 agosto e Marina Rei, il 31 agosto. Per i sold out è stata aperta una lista di attesa dove potersi registrare e avere la possibilità di accedere all’area spettacolo sulla grande Spianata in riva al mare.

Ancora qualche posto c’è per la serata di apertura di mercoledì 31 luglio con Samuel Dj set, pronto trasportare il pubblico nelle sfumature della musica elettronica senza limiti di epoca o stile, con il suo incredibile DjSet.

La settimana prosegue Giovedì 1 agosto con le suggestioni musicali di Emozioni sotto le stelle del pianista Marco Sensi. Fin da bambino Marco ha provato un’attrazione viscerale per i tasti bianchi e neri del pianoforte, abbinando lo studio dei classici a momenti di libera creatività. Una passione che non l’ha mai abbandonato neanche in età adulta, quando dopo anni dedicati al lavoro e alla famiglia ha potuto finalmente riabbracciarla..

Emozioni e immagini che prendono forma in brani quali ‘Per Vania’, dedicato all’amore per la compagna di vita; ‘Infinito Amore’, scritto pensando ai figli; ‘Mare ‘, lo sguardo verso l’infinito del mare con il suo continuo movimento; ‘Inno al Padre’, che celebra la riconoscenza verso un padre di famiglia; ‘Sera’, la sera dell’uomo, che corrisponde all’età più matura e alla consapevolezza della vita; ‘Luce’, spiraglio di luce che squarcia il grigiore di momenti bui; ‘Nel vento’, profonda percezione della forza della natura.

Venerdì 2 agosto proiezione del film Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese in collaborazione con Centro Sperimentale di cinematografia Cineteca Nazionale. e Ufficio Cinema Regione Lazio mentre sabato 3 arriva Ezio Greggio che ripercorrere i maggiori successi della sua lunga carriera con il tour teatrale “ Una vita sullo schermo”. In questo one man show di 90 minuti il pubblico troverà la storia della tv italiana di ieri e di oggi attraverso i suoi monologhi sferzanti, le parodie di famosi personaggi della tv e della politica, alcuni tra i suoi numeri più conosciuti come l’Asta Tosta col mitico quadro del maestro Teomondo Scrofalo. Ezio con la sua satira, il suo stile personale graffiante e ironico scherza e diverte il pubblico parlando di televisione, di politica, di sport e della società italiana di ieri e di oggi.

Domenica 4 agosto è la volta di Tommaso Zanello in arte Piotta che porta sul palco il suo 10 e l’ode tour . Lo show attraversa tutti i suoi 10 album di studio, e più di 25 anni di musica, con particolare attenzione all’ultimo album “‘Na notte infame” e a quell’Ode Romana dedicata al fratello Fabio. Sul palco con Piotta il compositore Francesco Santalucia (piano, basso, percussioni), il polistrumentista Augusto AKU Pallocca (sax, synth, rap), Francesco Fioravanti (chitarra elettrica e acustica), Claudio Cicchetti (batteria e percussioni), accompagnati dal sound engineer Cristiano Boffi.

Il Castello è un complesso monumentale di proprietà della Regione Lazio, gestito da LAZIOcrea, d’intesa con Mic, Comune di Santa Marinella e Coopculture e propone al pubblico oltre agli appuntamenti degli spettacoli estivi anche l’offerta culturale con le visite guidate della domenica, la Torre Saracena, sabato e domenica e il percorso museale del Museo del Mare e della Navigazione antica e del Museo del Castello tutta la settimana oltre alla ricettività per giovani e famiglie dell’Ostello.

All’interno dell’area spettacolo sarà presente con vista sul mare un’area dedicata al ristoro con caffetteria, cocktail bar e food tutta da scoprire con apertura dalle ore 18.00.

Tutti gli eventi in programma sono con ingresso libero ma con prenotazione obbligatoria su https://www.eventbrite.com/o/castello-di-santa-severa-67235052753

Gli spettacoli e il cinema iniziano sempre alle ore 21:00.

Il programma con tutti i dettagli è disponibile e consultabile sul sito www.castellodisantasevera.it