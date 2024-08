Vivi il Castello di Santa Severa, gli appuntamenti della settimana di Ferragosto

Prosegue con grande successo la rassegna “Vivi il Castello di Santa Severa”, organizzata dalla Regione Lazio e dalla società LAZIOcrea, con il supporto di ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio. Durante la settimana di Ferragosto, il Castello ospita una serie di eventi per tutti i gusti, che stanno facendo registrare il tutto esaurito. Il programma si apre martedì 13 agosto con una serata di cinema sotto le stelle, in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia e l’Ufficio Cinema della Regione Lazio. Il film “Benedetta Follia”, diretto da Carlo Verdone, sarà proiettato in una serata sold out, con ospiti speciali come Nicola Guaglianone, moderato da Claudio De Pasqualis.

Musica e Spettacoli Unici nella Settimana di Ferragosto

La settimana prosegue mercoledì 14 agosto con le indimenticabili colonne sonore di Ennio Morricone, eseguite dalla Xylon Orchestra, che spazierà tra generi musicali diversi, dal jazz al tango, passando per le grandi arie d’opera. Il 15 agosto sarà invece il turno di Ghemon, uno degli artisti più apprezzati del panorama hip hop italiano, che porterà in scena “Una cosetta così”, un mix di musica, stand-up comedy e storytelling. Questo spettacolo offre un’esperienza unica, che va oltre il semplice concerto, con racconti personali e riflessioni ironiche che coinvolgeranno il pubblico in una serata di pura creatività.

Eventi per Tutta la Famiglia e la Cultura al Centro

Il weekend al Castello di Santa Severa continua con attività per tutte le età. Venerdì 16 agosto, i più piccoli potranno partecipare a un laboratorio gratuito ispirato al film “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”, seguito dalla proiezione del film. Sabato 17 agosto, il palco accoglierà Briga, famoso cantautore e rapper romano, per un concerto imperdibile. Infine, domenica 18 agosto, gli amanti della lettura potranno assistere alla presentazione del romanzo “I delitti del Mugnone” di Daniela Alibrandi, accompagnata da una degustazione di vini locali. Tutti gli eventi sono a ingresso libero, ma è necessaria la prenotazione, disponibile sul sito ufficiale del Castello di Santa Severa.