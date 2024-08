“Vivi il Castello di Santa Severa”: la programmazione della rassegna sino all’11 agosto

Riceviamo e pubblichiamo

E’ partita con successo con i primi sold out che hanno affollato tutte le sere il grande prato sul mare, la rassegna “Vivi il Castello di Santa Severa”, promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società in house LAZIOcrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio.

Il Castello è un complesso monumentale di proprietà della Regione Lazio, gestito da LAZIOcrea, d’intesa con Mic, Comune di Santa Marinella e Coopculture.

Martedì 6 agosto La salute vien mangiando Showcooking con Alessandro Circiello, uno chef, esperto di cucina basata sulla sana alimentazione che da diversi anni è impegnato in iniziative e campagne volte ad affermare il valore della salute a tavola. Opinion leader ed esperto di alimentazione “il futuro della cucina sarà sulle strategie nutrizionali funzionali su come agisce il cibo nel corpo umano “ è portavoce della figura del Cuoco come promotore di salute.

Mercoledì 7 doppio appuntamento a partire dalle ore 21.00 con Federica Carta, nata a Roma nel 1999, si appassiona alla musica a nove anni e raggiunge la notorietà partecipando a concorsi musicali e al programma “Amici di Maria De Filippi”. Pubblica vari brani di successo, tra cui “Dopotutto”, “Attraversando gli anni” e “Ti avrei voluto dire”, e il suo album di debutto “Federica” viene certificato disco di platino. Continua la sua carriera musicale con il secondo album “Molto più di un film” e collabora con artisti come Shade. Partecipa al Festival di Sanremo 2019 con il brano “Senza farlo apposta”. Nel 2020 inizia un nuovo percorso musicale con Island Records, pubblicando vari singoli tra cui “Bella così” e “Morositas”. Nel 2023 escono i singoli “Come Marilyn” e “Per Sempre Mai”.

Si prosegue alle ore 22.00 con la band Volo@Planare che ripropone lo “storico” repertorio rock e pop dell’artista italiana Loredana Bertè focalizzandosi soprattutto sul periodo ’70-’80. Volo@Planare” ha ricevuto il prestigioso titolo di “Tributo Ufficiale”, scelto e conferito dalla stessa Loredana Bertè.

Giovedì 8 appuntamento già Sold out con il recital “Voce ‘e notte” della poliedrica Lina Sastri, attrice, regista, sceneggiatrice e musicista. Una serata di musica e divertimento sotto le stelle, dove le voci si fondono con la notte in un’atmosfera magica. Questo spettacolo vuole essere la testimonianza di un lungo lavoro di ricerca musicale e teatrale realizzato in questi anni, dove parola, musica e danza si intrecciano in armonia.

Venerdì 9 Venerdì 9 agosto, secondo appuntamento con In SCENA sotto le stelle, serata cinematografica con ospiti in collaborazione con Centro Sperimentale di cinematografia Cineteca Nazionale. e Ufficio Cinema Regione Lazio. Proiezione del film Come un gatto in tangenziale Regia di Riccardo Milani con Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Luca Angeletti, Antonio D’Ausilio. Ospite della serata Andrea Pergolari modera Claudio De Pasqualis.

Due famiglie di estrazione sociale assai differente sono unite controvoglia dall’amore tra i figli adolescenti. Dopo una serie di vicissitudini al limite dell’assurdo, gli adulti imparano a comprendersi a vicenda.

Sabato 10 va in scena lo spettacolo comico di Paola Minaccioni, già sold out dopo appena due giorni dall’uscita del programma estivo con “ Dal vivo sono molto meglio”. Tutti i personaggi di Paola Minaccioni nati in tv, al cinema o alla radio, arrivano sul palco per offrire uno spaccato dei nostri tempi, una surreale sequenza di caratteri che incarnano i dubbi, le paure e le nevrosi del momento. Dal Vivo Sono Molto Meglio è uno spettacolo fuori dagli schemi che ci invita a riflettere su noi stessi e a interpretare l’assurdità della società in cui viviamo. Un flusso di coscienza leggero e irriverente con cui l’attrice ci conduce in un universo comico e paradossale. Paola Minaccioni si nasconde e allo stesso tempo si rivela dietro le sue incredibili maschere, guidata dalle note di Lady Coco, melodico contrappunto a un’esperienza teatrale unica. Ma raccontare uno spettacolo che cambia di sera in sera è impossibile, si può capire solo dal vivo.

Domenica 11 agosto alle ore 19.30 Libri e calici sotto le stelle, presentazione del romanzo Le giraffe in giardino di Sara Marcoccia. La presentazione in Sala Nostromo con ingresso gratuito è moderata dalla giornalista Francesca Lazzeri e i partecipanti potranno degustare calici di vino dei produttori del territorio associati alla Strada del vino delle terre etrusco romane.

Sempre domenica 11, per gli appassionati della lirica, esecuzioni delle più belle arie delle Eroine di Puccini, con il sottofondo delle onde del mare. Una serata magica con le più famose arie di Giacomo Puccini, uno dei compositori più delicati e grande interprete del mondo femminile. La Tragica protagonista della Madama Butterfly è solo uno dei grandi personaggi femminili dell’opera pucciniana. Tosca, Mimì, Manon, Suor Angelica e altre: tragiche sentimentali figure da sogno. Figure fragili e decise, vittime di contrasti etici e culturali, principesse glaciali e regine da operetta: non emerge solo la tragicità di Madama Butterfly nel folto pantheon di eroine Pucciniane.

Un’estate ricca di appuntamenti in uno dei luoghi più suggestivi del territorio laziale, un patrimonio di enorme valore storico, artistico e culturale da visitare tutto l’anno anche con le visite guidate e l’offerta culturale del Museo del Mare e della Navigazione antica e del Museo del Castello oltre alla ricettività per giovani e famiglie dell’Ostello.

All’interno dell’area spettacolo è presente con vista sul mare un’area dedicata al ristoro con caffetteria, cocktail bar e food con apertura dalle ore 18.00. Tutti gli eventi in programma sono con ingresso libero ma con prenotazione obbligatoria su https://www.eventbrite.com/o/castello-di-santa-severa-67235052753. Gli spettacoli e il cinema iniziano sempre alle ore 21:00. Il programma con tutti i dettagli è disponibile e consultabile sul sito www.castellodisantasevera.it