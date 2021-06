Vivi Santa Fiora, tornano le esperienze nel borgo amiatino: ecco il calendario da giugno a settembre

Riceviamo dal Comune di Santa Fiora e pubblichiamo

Da giugno a settembre a Santa Fiora è possibile fare esperienze divertenti: torna il progetto dell’amministrazione comunale “Vivi Santa Fiora”, realizzato in collaborazione con la locale pro loco. Dal corso di orienteering, per imparare ad orientarsi, alla visita musicata di Santa Fiora accompagnati dalla Filarmonica, dalla gita con l’alpaca, alle passeggiate alla scoperta del territorio, i corsi di mountain bike per bambini e ragazzi, il minicorso di tiro con l’arco i corsi di pilates e yoga e molto altro ancora.

“Il progetto è rivolto ai turisti, ma anche ai cittadini di Santa Fiora, dell’Amiata e a tutti gli abitanti della provincia di Grosseto che desiderano fare attività in montagna – spiega Azzurra Radicchi, assessore comunale al Turismo – una formula che riteniamo interessante perché ci consente di diventare attrattivi anche nei confronti del turismo di vicinato. Vivi Santa Fiora è la risposta che il Comune di Santa Fiora, unendo le forze con la pro loco, vuole dare ad un mercato turistico che non si accontenta più della semplice visita dei luoghi, anche se bellissimi come il nostro, ma è alla costante ricerca di attività che rendano il viaggio unico e irripetibile”.

Se il turismo esperienziale è la nuova frontiera, Santa Fiora è decisamente al passo con i tempi con tante proposte per tutte le età.

“Quando si sceglie di visitare un piccolo borgo di montagna come Santa Fiora – sottolinea Marcella Fazzoli, presidente della pro loco – spesso si è mossi dal desiderio e dalla curiosità di entrare in contatto con la popolazione locale. Vivi Santa Fiora nasce con il coinvolgimento di figure professionali che appartengono alla comunità locale: tutti i corsi e le attività che mettiamo in campo sono condotti e realizzati esclusivamente dalla gente del posto. E questo è per noi motivo di orgoglio.”

Ma ecco il calendario completo di “Vivi Santa Fiora” 2021

Raccolta delle erbe di San Giovanni

giovedì 24 giugno 7:30

Visita musicata di Santa Fiora con la Filarmonica G.Pozzi

Domenica 18 luglio

Domenica 22 agosto

Laboratorio teatrale con ragazzi

25 luglio 16:00-19:00

4 agosto 16:00-19:00

Minicorso di un’ora di tiro con l’arco o prove libere

31 luglio 9:00- 12:00

7 agosto 9:00-12:00

Passeggiata alle Mura del Terraio

sabato 3 luglio 9:30

sabato 28 luglio 9:30

Passeggiata al Monte Calvo

sabato 10 luglio 9:30

venerdì 6 agosto 9:30

Passeggiata tra Monache e Partigiani

sabato 21 luglio 9:30

martedì 8 agosto 9:30

Orienteering

sabato 17 luglio 16:00

martedì 24 agosto 9:30

Decorazioni con i fiori di giardino in vaso o KoKedama

Da giugno a settembre il mercoledì dalle 16:30 alle 18:30

“Ricordo di Santa Fiora”: decorazione shopper

Da giugno a settembre il lunedì dalle 10:00 alle 12:00

C’era una volta il sapone corso di autoproduzione di sapone naturale

Da giugno a settembre il venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 17

Corsi mountain bike per bambini dai 9 ai 12 anni

Da giugno a settembre il mercoledì dalle 14:30 alle 16:30

Corsi mountain bike per bambini dai 6 ai 9 anni

Da giugno a settembre il mercoledì dalle 16:30 alle 18:30

Minicorsi avvio MTB

Da giugno a settembre la domenica alle 8:00 ( o in base alla richiesta) durata 3 ore

Attività ludico motorie per bambini dai 7 ai 12 anni

Da giugno a settembre, il martedì dalle 16 alle 17

Attività ludico motorie per bambini dai 3 ai 6 anni

Da giugno a settembre, il martedì dalle 17 alle 18

Ginnastica dolce e posturale

Da giugno a settembre il lunedì dalle 17 alle 18

Circuiti tabata e bruciagrassi

Da giugno a settembre il mercoledì dalle 17 alle 18

Corso di Pilates

Da giugno a settembre il sabato dalle 8:15 alle 9

Corso di Yoga

Da giugno a settembre il sabato dalle 9:00 alle 9:45

Outdoor fitness

Da giugno a settembre il giovedì dalle 17:45 alle 18:30 e dalle 18:30 alle 19:15

Su richiesta è inoltre possibile attivare:

-la passeggiata con l’alpaca

-il corso non tradizionale di pittura

– laboratori per bambini e corsi creativi

Per informazioni e prenotazioni: ufficio turistico Santa Fiora, piazza Garibaldi tel. 0564977142 – 349 7201387

info@santafioraturismo.it

I corsi saranno attivati al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni.