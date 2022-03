Volley femminile: l’ ASD Pallavolo Tarquinia a punteggio pieno in II Divisione

Riceviamo e pubblichiamo

Le atlete della Pallavolo Tarquinia sabato scorso hanno vinto in casa del Nepi al tie-break, battendo la diretta inseguitrice e portandosi in vetta alla classifica con due punti di vantaggio ed una gara da recuperare.

Finora nessuna sconfitta per il sestetto di mister Pastore, malgrado non sia riuscito mai ad avere tutta la squadra al completo causa covid ed infortuni. Queste le parole dell’allenatore: “Questo è un gruppo giovane, la base consistente delle giocatrici ha dai quindici ai diciassette anni, in più abbiamo il capitano, Letizia Biagiola, che è la veterana di gruppo. Già due anni fa eravamo prime in classifica, ma il covid ha poi bloccato tutto. Non abbiamo mai mollato, abbiamo sfruttato ogni momento per allenarci, seguendo sempre le direttive ed i protocolli Fipav, sotto il controllo del presidente Lamberti. L’anno scorso siamo arrivate terze nella coppa Lazio, quest’anno speriamo di riuscire in quello che era il nostro obiettivo”.

L’ Asd pallavolo Tarquinia, in questo momento è presente nei campionati di serie C (all. E. Lamberti), u15 e u13 (all. F. Angelucci) maschile e nel campionato u16 (all. M. Lamberti) femminile. Un lavoro importante viene fatto da mister E. Lamberti: sotto la sua direzione gli allenatori citati con in più D. Lecca, seguono i piccoli futuri pallavolisti nel volley S3. Sabato 2 Aprile alle ore 18.30 la II DIV. Femminile giocherà contro l’ ASD Volley Vasanello.