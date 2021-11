Volley, la Maury’s Com Cavi Tuscania si impone ai vantaggi su Efficienza Energia Galatina

Riceviamo e pubblichiamo

Partita dai due volti quella vinta ai vantaggi dalla Maury’s Com Cavi Tuscania in casa della Efficienza Energia Galatina. Dopo essersi aggiudicati abbastanza agevolmente i primi sue parziali (9/25 e 14/25) capitan Marsili e compagni soffrono più del dovuto il cambio di formazione dei padroni di casa con coach Stomeo che sposta l’opposto tedesco Wilmsen al centro e inserisce Buracci a posto due. Il Galatina sembra così aver ritrovato di colpo gioco e condizione, tanto da aggiudicarsi i successivi due set per 25/21 e 26/24. Ai vantaggi Tuscania si ricorda però di giocare come sa e si impone nettamente 8/15.

Al Palasport “William Ingrosso” di Taviano (LE), coach Stomeo schiera i padroni di casa con Latorre in regia in diagonale con Wilmsen, centrali Pepe e Antonaci, Lotito e Galasso in posto quattro, Sardanelli libero. Sandro Passaro dispone lo starting six con capitan Marsili al palleggio e Boswinkel opposto, Rossatti e Marinelli laterali, Ceccobello e Quarta centrali, Prosperi libero.

Primo set: Parte forte Tuscania e si porta subito sul 1/5. Boswinkel trova il mani fuori del muro, Galatina chiede il video-check che però dà ragione al primo arbitro 1/6. Muro di Quarta su Wilmsen, massimo vantaggio Tuscania 2/9, coach Stomeo richiama i suoi in panchina. Pipe vincente di Rossatti, ancora massimo vantaggio Tuscania 3/12. Diagonale stretta di Marinelli per il 4/14. Coach Stomeo chiama il secondo time-out 4/15. Stomeo cambia Lotito con Lentini e Passaro Ceccobello con Catinelli. Alla Maury’s Com Cavi Tuscania sembra riuscire tutto facile, Catinelli trova l’ace per il 9/25 che chiude il parziale.

Secondo set: Si parte punto a punto 6/6. L’ace di Ceccobello per il break, 6/8. Due ace consecutivi di Boswinkel, Tuscania prova l’allungo 7/11. Galatina chiama il primo-time out. Il muro vincente di Ceccobello su Galasso porta Tuscania a +5 (10/15). Muro di Rossatti su Wilmsen, Stomeo ferma per la seconda volta il tempo 12/18. Galatina cambia Wilmsen con Buracci. Attacco vincente di Pepe al termine di un lungo scambio 13/21. Il muro di Marsili su Galasso chiude il parziale in favore degli ospiti 14/25.

Terzo set: Galatina in campo con Buracci per Pepe con Wilmsen che va al centro. Si parte punto a punto. Il muro di Marinelli su Buracci costringe coach Stomeo a fermare il tempo 3/5. Ace di Galasso, Galatina di nuovo in parità 5/5. Si prosegue punto a punto 12/12. Ace di Buracci, Passaro chiede il time-out 14/12 Due muri vincenti consecutivi e Tuscania prova ad allungare, Stomeo ferma il tempo 15/17. Il primo tempo di Ceccobello finisce furi, coach Passaro chiede il time-out 20/18. Ace di Latorre per il 21/18. Tuscania cambia Ceccobello con Catinelli per il servizio. Stomeo cambia Galasso con Lentini 23/20. Muro di Antonaci su Marinelli, primo set-ball per Galatina 24/21. Il muro di Antonaci su Boswinkel assegna il set a Galatina 25/21.

Quarto set: Si riparte in perfetto equilibrio 6/6. Galatina prova la fuga 10/8, Passaro sostituisce Ceccobello con Menichetti. Muro di Boswinkel su Galasso, parità 10/10. Boswinkel trova per due volte il mani fuori del muro, stavolta è Tuscania ad allungare 13/16. Stomeo ferma il tempo. A rete l’attacco di Boswinkel, di nuovo parità 17/17. Pipe di Rossatti murata da Antonaci 19/18, Passaro ferma il tempo. Boswinkel mette a terra il 24/24, Stomeo chiama il time-out. Galatina approfitta di due errori di Tuscania e porta a casa il parziale 26/24.

Quinto set: Pipe di Marinelli murata da Wilmsen 3/2. Muro di Ceccobello su Galasso 5/8. Ancora un muro vincente di Ceccobello su Buracci 5/9. Invasione a rete per Galatina 5/10, Stomeo ferma il tempo. Ancora un muro di Ceccobello su Buracci 5/11. Boswinkel a segno per il 6/12. Muro di Ceccobello per il primo match-ball per Tuscania 6/14. Boswinkel mette a terra l’8/15 che chiude l’incontro.

ENERGIA EFFICIENZA GALATINA – MAURY’S COM CAVI TUSCANIA 2/3

(9/25 – 14/25 – 25/21 – 26/24 – 8/15)

Durata: ’19, ’23, ’26, ’31, ’15

Energia Efficienza Galatina: Latorre 2, Pepe 2, Wilmsen 20, Galasso 9, Lentini 1, Antonaci 8, Lotito 12, Calò, Apollonio (L), Sardanelli (L), De Lorentis, De Matteis, Buracci 6. All. Stomeo. II All. Bray

Maury’s Com Cavi Tuscania: Stamegna, Marsili (cap) 4, Menichetti, Della Rosa, Boswinkel 35, Catinelli 1, Rossatti 15, Mariani, Ceccobello 12, Quagliozzi, Marinelli 10, Quarta 9, Turri Prosperi (L). All.: Passaro. II All. Barbanti

Arbitri: Serena Salvati e Dario Grossi