Volley, spettacolo Tuscania: la Maury’s Com Cavi batte 3 a 1 la capolista Modica

Riceviamo e pubblichiamo

Un super Hidde Boswinkel, autore di 34 punti e MVP dell’incontro, trascina la Maury’s Com Cavi Tuscania alla straordinaria vittoria per 3/1 su una coriacea Avimecc Modica nell’anticipo di Montefiascone (Vt) valido per la sesta giornata del girone blu della serie A3 Credem Banca. Partita tiratissima quanto spettacolare che ha visto le due squadre affrontarsi a viso aperto a tutto vantaggio del pubblico.

Al fischio di inizio dei signori Polenta e Rolla, Sandro Passaro schiera la Maury’s Com Cavi Tuscania con capitan Marsili al palleggio, Boswinkel opposto, Rossatti e Marinelli laterali, Ceccobello e Quarta centrali, Prosperi libero. Coach D’Amico dispone l’Avimecc Modica con Alfieri in regia, Martinez opposto, Chillemi e Loncar di banda, Raso e Garofolo centrali, Nastasi libero.

Primo set: Parte forte Modica, doppio Martinez e siciliani a +4 (3/7). Primo tempo vincente di Raso 3/8. Primo tempo a segno da parte di Ceccobello 8/11. Bel muro di Boswinkel su Loncar per il 10/12. Boswinkel spara fuori, Passaro ricorre al video-check per tocco del muro: le riprese danno ragione agli arbitri 10/14. Ace dello stesso opposto olandese 12/13. Modica si porta sul 13/16, Passaro ferma il tempo. D’Amico cambia Loncar con Turlà. Doppio ace di Raso, Modica allunga di nuovo 15/19. Primo tempo di Garofolo, Tuscania chiede il video-check: la palla è fuori 18/20. D’Amico chiama il primo time-out. Modica chiude il cambio 18/21. In campo De Rosa per Ceccobello per il Tuscania. Martinez mette a terra il 20/24 ma poi sbaglia dai nove metri 21/24. Ancora un errore al servizio per Tuscania e l’Avimecc Modica si aggiudica il primo parziale 21/25.

Secondo set: Martinez mette fuori, Modica ricorre al video-check per tocco del muro che non c’è 2/1. Il primo tempo di Rossatti va fuori, stavolta è Tuscania a chiedere di vedere le riprese che danno ragione agli arbitri 2/2. Boswinkel mette fuori, Passaro chiama il video-check per tocco del muro che non c’è 3/3. Ace di Raso, Modica trova il break 4/6. Rossatti fuori misura 4/7, Passaro ferma il tempo. Doppio Boswinkel, parità 8/8. Marinelli mette a terra una palla slash 9/8. Muro di Ceccobello su Martinez, D’Amico ferma il tempo 11/9. Due muri consecutivi su Loncar 14/10 e Tuscania prova ad allungare. Ace di Raso 16/14. Attacco vincente di Martinez di nuovo parità 17/17. Boswinkel mette a terra il 20/18 dopo uno scambio prolungato. Pipe vincente di Rossatti, Modica ferma il tempo 22/20. Il primo tempo di Raso finisce a rete 23/20. Loncar mette fuori, Modica chiede il video-check che però dà ragione agli arbitri 24/20. Martinez trova il mani fuori del muro 24/21. Ancora Martinez 24/22. Passaro ferma il tempo. Martinez spara fuori dai nove metri, la Maury’s Com Cavi Tuscania si riporta in parità 25/22.

Terzo set: Martinez mette fuori, D’Amico chiede il video-check che gli dà ragione 4/4. Chillemi trova il mani fuori del muro 5/6. Muro di Marinelli su Chillemi e di Marsili su Martinez 10/7. Ace di Rossatti, Tuscania prova a scappare 11/7. Modica ferma il tempo. Marinelli a segno, 14/9, massimo vantaggio Tuscania. Modica cambia Loncar con Turà. Ace di Raso 16/13. Boswinkel trova il mani out del muro 18/13, D’Amico ferma di nuovo il tempo. Muro di Quarta su Chillemi, Modica chiede il video-check per invasione del centrale, che non c’è 19/15. Ace di Chillemi per il 19/17. Attacco vincente di Loncar 20/19, Passaro chiama il time-out. Pipe vincente di Rossatti, D’Amico chiede il video-check, il punto è confermato a Tuscania 22/20. Martinez murato 23/21. Boswinkel mette a terra il 24/22. Lo stesso olandese mette a segno il 25/22 che assegna il parziale ai padroni di casa.

Quarto set: Il parziale parte all’insegna di scambi prolungati, uno arriva addirittura a far contare ben sette attacchi per parte. Tuscania prova subito l’allungo 6/2. Ace di Martinez 6/4. Marinelli mette fuori, parità 8/8. Tuscania non chiude gli attacchi e Modica si porta sul 9/11, Passaro ferma il tempo. Attacco vincente di Ceccobello, di nuovo parità 12/12. Martinez mette fuori, D’Amico chiede il video-check che gli dà ragione 14/13. Lunghissimo scambio risolto in favore di Tuscania 14/14. Si prosegue punto a punto 20/19. Attacco vincente di Rossatti 21/19, D’Amico ferma il tempo. Boswinkel trova il mani furoi del muro 22/19. Primo tempo vincente di Garofolo 23/22. Ancora un mani fuori del muro per Boswinkel, 24/22, D’Amico chiama il secondo time-out. Turlà annulla la prima palla match, Passaro ferma il tempo 24/23. Chillemi trova il mani fuori del muro 24/24. Attacco vincente di Boswinkel, la risposta del muro finisce sull’asta. Modica chiede il video-check che dà ragione agli arbitri 25/24. Chillemi annulla 25/25. Muro imperioso di Boswinkel su Martinez 26/25. Attacco fuori misura di Chillemi, D’Amico chiama il video-check per presunto tocco del muro che, non c’è e la Maury’s Com Cavi Tuscania si aggiudica set e incontro 28/26.

MAURY’S COM CAVI TUSCANIA – AVIMECC MODICA 3/1

(21/25 – 25/22 – 25/22 – 28/26)

Durata: ’27, ’30, ’33, ’40

Maury’s Com Cavi Tuscania: Stamegna, Marsili 3, Menichetti, Della Rosa, Boswinkel 34, Catinelli, Rossatti 10, Mariani, Ceccobello 11, Quagliozzi, Marinelli 15, Quarta 6, Turri Prosperi (L). All: Passaro. Ass.: Barbanti.

Avimecc Modica: Alfieri 2, Chillemi 12, Garofolo 4, Martinez 25, Loncar 5, Raso 10, Aiello (L), Nastasi (L), Saragò, Turlà 3, Firrincieli, Gavazzi 3. All. D’Amico. Ass. Di Stefano

Arbitri: Martin Polenta, Massimo Rolla di Perugia

MVP: Hidde Boswinkel premiato da Anna Moriconi, Fabrizio Capotosto, Marco Talucci e Marco Pigato della Croce Rossa di Tuscania