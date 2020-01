Volley, trasferta pugliese per la Maury’s Com Cavi Tuscania per il match con BCCLeverano

Ph: Luca Laici

Riceviamo e pubblichiamo

Prima trasferta “lunga” del girone di ritorno per la Maury’s Com Cavi Tuscania impegnata domani a Taviano (Le) contro il fanalino di coda Bcc Leverano.

All’andata Polluaar, venti punti per lui, e compagni si imposero 3/1, dopo aver vinto abbastanza agevolmente i due set iniziali furono però costretti a subire il ritorno degli ospiti fino ad aggiudicarsi il quarto parziale ai vantaggi.

Per quanto riguarda i pugliesi, occupano l’ultima posizione in classifica con 4 punti tre dei quali ottenuti con l’unica vittoria in casa di Modica e un 2/3 con Alessano. Domenica scorsa sono andati a perdere a Ottaviano 3/1.

“La partita di Leverano è da affrontare con la massima attenzione -spiega Giacomo Leoni, il regista della formazione laziale. Oltre il fatto della trasferta lunga, anche all’andata in casa nostra ci hanno dato filo da torcere fino alla fine del quarto set. Sicuramente vorranno darci fastidio anche domenica sfruttando il fattore casa, sarà una partita non facile e loro giocheranno a viso aperto senza nulla da perdere. Quindi non bisogna guardare alla loro classifica e sottovalutare la sfida, andiamo giù determinati per prendere 3 punti. Leverano sta faticando ma è una squadra che ha buone individualità, ha due attaccanti molto importanti come l’opposto mancino Orefice, giocatore esperto, e lo schiacciatore Hukel, loro due sono i punti di forza in attacco, a cui dovremo sicuramente porre molta attenzione. Senza dimenticare l’altro schiacciatore Galasso che è uno dei migliori ricettori della categoria ed è un importante elemento di equilibrio per loro. Detto ciò, noi andremo giù con la massima attenzione e determinazione per fare nostra la partita”.

Per quanto riguarda le zone alte della classifica, con una vittoria la Maury’s Com Cavi Tuscania potrebbe consolidare ulteriormente l’attuale secondo posto. Con la capolista Grottazzolina (33 punti) ferma per riposo, oltre ad avere l’occasione per accorciare e, probabilmente, mantenere il distacco da Roma Volley (21) che difficilmente uscirà sconfitta dalla gara interna con Palmi (13), il Tuscania (23) potrebbe infatti approfittare dello scontro diretto tra Menghi Macerata (19) e Ottaviano (18) – che giocheranno l’anticipo di sabato – con Corigliano (18) che ospita Sabaudia (10).

Probabile formazione di Leverano: Leone in regia, Orefice opposto, al centro Schipilliti e Serra, Galasso e Hukel schiacciatori, Torchia libero.

Si gioca alle 16,30 al Palasport “William Ingrosso” di Taviano, agli ordini dei signori Christian Palumbo e Alessandro Pietro Cavalieri. Diretta Legavolley.tv