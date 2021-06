Volley Tuscania, altra conferma importante: Federico Rossatti resta in bianco azzurro

Riceviamo e pubblichiamo

Prosegue la costruzione della nuova Maury’s Com Cavi Tuscania targata Sandro Passaro. Dopo l’addio di capitan Antonio De Paola, che la Società ringrazia “per la sua grande professionalità e per quanto impegno ha messo in campo in questi due anni”, un’altra conferma importante è quella dello schiacciatore Federico Rossatti. Nato a Verona il 22 luglio 1994, Federico è alto 203 cm. Dopo una parentesi nel massimo campionato svizzero, aveva fatto ritorno a Tuscania lo scorso mese di aprile.

La prima è d’obbligo. Perché hai deciso di restare? Cosa vi siete detti con Passaro?

“A Tuscania sento di trovarmi in un ambiente di alto livello dove si riesce a lavorare bene, conosco tutti e sono due anni consecutivi che questo club lotta per i play off promozione di A2, un’ambizione importante secondo il mio punto di vista. La riconferma di diversi giocatori mi ha stimolato a rimanere perché credo che un gruppo che si conosce e gioca assieme da diverso tempo possa esprimere un gioco migliore prima rispetto ad altri, e partire forte in regular season è la chiave giusta per affrontare un campionato da protagonisti. Ho fatto due chiacchiere con il nuovo allenatore dopo aver avuto un confronto con altri giocatori e tutti me ne avevano parlato bene: a pelle, per telefono, ne ho avuto la conferma”.

Raccontaci della tua esperienza in Svizzera, quali le differenze con il campionato italiano?

“Ho giocato per la squadra LUC Volleyball di Losanna, uno tra i migliori club elvetici. Personalmente credo che oggi il livello di A2 italiano sia comunque più alto del livello di pallavolo della prima lega svizzera e di tanti altri campionati di prima fascia di diversi Stati quindi questa esperienza mi è servita anche per capirlo personalmente. Spesso in questi campionati salta all’occhio come la differenza viene fatta da un singolo mentre in Italia si esprime un gioco più tecnico e omogeneo che facilita la riuscita del lavoro di squadra”.

Come si svolge la tua giornata tipo a Tuscania, hai tempo per i tuoi interessi extra-sportivi?

“Nei cosiddetti ‘tempi morti’ o mi riposo guardando Netflix, se le sedute di allenamento sono particolarmente pesanti, o mi dedico allo studio, mi iscrivo a qualche corso online che mi interessa, l’ultimo è stato uno di digital marketing”.

CARRIERA

2021/2022 A3 Maury’s Com Cavi Tuscania dal 1/4/2021

2020/2021 A LUC Volleyball Losanna (Svizzera)

2019/2020 A3 Maury’s Com Cavi Tuscania

2018/2019 B Campegine (RE)

2018/2019 B Volley Arno Castelfranco (PI)

2017/2018 A1 Bcc Castellana Grotte

2016/2017 A2 Conad Reggio Emilia

2015/2016 B1 Alto Adige Volley Sudtirol (BZ)

2013/2015 B1 Volley Forlì

2012/2013 B2 Volley Forlì

2011/2012 B2 Club Italia