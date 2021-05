Volo sportivo: successo a Tarquinia per l’iniziativa “Soci in volo”

Riceviamo dall’Università Agraria di Tarquinia e pubblichiamo

Si è svolta lo scorso Giovedì un’altra giornata dedicata alla promozione del volo da diporto sportivo presso il Campo di Volo “Tarquinia San Giorgio”, promossa dall’Associazione Volo Sportivo Tarquinia.Questo appuntamento, dal titolo “Soci in Volo”, ha visto la partecipazione straordinaria del Vicepresidente dell’Università Agraria Alberto Tosoni e del Consigliere Bruno Cardia. Proprio Cardia, cogliendo in pieno l’entusiasmo di tutti i partecipanti, ha tenuto a provare in prima persona la sensazione di volare a bordo di un velivolo ultraleggero; è dunque divenuto lui stesso destinatario di un “battesimo del volo”, come d’altronde i molti nuovi soci a cui negli ultimi giorni il Club sta rilasciando i debiti attestati.

L’iniziativa del “Battesimo del volo” prevede un’esperienza di volo come secondo passeggero a bordo di un aereo leggero o deltaplano a motore, pagando semplicemente la quota associativa annuale di appena 25 euro, il tutto svolto nel rispetto di quanto disposto dall’Aeroclub d’Italia, anche in merito al contenimento del rischio di contagio da covid-19.

Lo scopo della promozione è far avvicinare i giovani al mondo del volo, allontanandoli da una realtà sempre più virtuale e offrendo loro anche una possibilità futura lavorativa concreta. Il volo ultraleggero, infatti, ha costituito per molti piloti un trampolino di lancio verso l’aviazione civile o militare ma è ancora oggi erroneamente ritenuto troppo costoso o pericoloso. È possibile scoprire di più in merito alla promozione “soci in volo” o alle iniziative proposte dall’ Associazione Volo Sportivo Tarquinia al Campo di Volo “Tarquinia San Giorgio”, consultando il sito www.campodivolosangiorgio.webnode.it