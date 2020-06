“Walk through” a new experience: le nuove proposte digitali della Re/Max Best?

Nell’ambito dell’iniziativa #TarquiniaRiparte, riceviamo e volentieri pubblichiamo

La proposta di Luca Quondam Vincenzo, agente immobiliare principalmente impiegato nel Viterbese e con ufficio stabile presso la Re/Max Best di Giuliano Colotto, nasce da un’esigenza, quella di continuare a tenere in contatto le persone nonostante la distanza imposta dal periodo di quarantena appena trascorso.

L’idea, un modo per agevolare le persone nella comprensione delle prassi che soggiacciono dietro gli atti di vendita e acquisto, è quella di creare un vero e proprio dialogo con il cliente affinché esso possa approcciarsi al mondo immobiliare con una consapevolezza e una sicurezza maggiore cercando di affievolire il velo di dubbi che accompagnano sempre le delicate trattative di compravendita.

Ma come? Tanto per cominciare ogni martedì alle 18:30 potete assistere alle sue dirette su Facebook sviluppate come una spiegazione con la possibilità di botta e risposta con gli spettatori. Non potete connettervi in quel momento? Non c’è nessun problema. Tra pochi giorni sarà attivo anche un canale YouTube con video di quindici, venti minuti dedicati ogni volta a un argomento specifico.

L’innovazione vera e propria consiste tuttavia nel walk through, ossia un tour multimediale all’interno delle novità in vendita, molto più immersivo e completo rispetto alla solita carrellata di foto a cui siamo abituati.

Potete connettervi con Luca anche attraverso un link che trovate sulla sua pagina Facebook che rimanda al server Discord su cui è possibile chattare o connettersi a canali vocali e parlare direttamente. Con un semplice clic avrete quindi la possibilità di avere una consulenza privata, un vero e proprio appuntamento rimanendo comodamente seduti nel salotto di casa vostra.

Considerata l’emergenza coranavirus l’idea proposta va incontro alle nuove necessità di limitare i contatti ravvicinati permettendo di scegliere in completa trasparenza l’immobile giusto per voi senza bisogno di entrare fisicamente nello stabile nella fase iniziale, facendo così una prima scrematura e riducendo il campo agli immobili davvero interessanti, creando un’agevolazione sia per il compratore che per il venditore.

Le date live vengono comunque comunicate precedentemente sia su Facebook che su Instagram e, qualora ve le perdiate, tranquilli, potrete rivederle in qualsiasi momento sulla sua pagina.

Dietro l’impegno della Re/Max Best c’è dunque un piccolo passo verso un nuovo modo di pensare alle offerte proposte nel mondo lavorativo, un ponte tra le varie esigenze a cui gli agenti immobiliari devono rispondere e, sicuramente, una passione, grazie a cui Luca si è guadagnato un posto nell’executive club, ossia tra i miglior top producers in Italia, riconoscimento di cui sarà investito ufficialmente venerdì 19 giugno.