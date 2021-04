Welfare e sanità, giovedì 22 aprile nuovo appuntamento on line con NEXTEtruria e l’onorevole Luca Rizzo Nervo

Riceviamo e pubblichiamo

Dopo il successo di domenica sera con la giovane cantante Beatrice Lambertini, NEXTEtruria torna, come promesso a dare appuntamento per giovedì sera per parlare di welfare e sanità.

Il ritorno in zona gialla del Lazio é ormai imminente ma nonostante questo sono molte le domande che attanagliano i cittadini. Il gruppo di NextEtruria cercherà di affrontare questo delicato tema con la consueta professionalità e qualità, filo conduttore delle prime due serate evento e di tutti i prossimi incontri che l’associazione culturale proporrà.

L’ospite che li accompagnerà in questa serata sarà l’Onorevole Luca Rizzo Nervo, componente della XII commissione (affari sociali) della Camera dei deputati. Esperto di welfare e Sanità con l’Onorevole sarà affrontato il tema dello stato attuale della salute pubblica del nostro Paese , per poi approfondire i temi caldi di questi mesi, piano vaccinale e sicurezza dei vaccini.

L’ associazione afferma di essere “Orgogliosa di affrontare questi argomenti perché siamo convinti che il dialogo continuo con le Istituzioni sia un punto cruciale per il futuro della nostra collettività e che solo con esso possiamo riportare i cittadini vicino alla res pubblica per creare un futuro la cui base siano idee e integrazione”. Per questo NextEtruria da appuntamento a giovedì 22 Aprile alle ore 21.00 sulla pagina Facebook di NextEtruria con la possibilità di intervenire e fare domande a chi sta seguendo da vicino gli sviluppi di un passo fondamentale per la rinascita del Paese e del nostro futuro.