Winter Cherries EVO 2025, a Celleno due giorni dedicati ai sapori della Tuscia

Appuntamento festivo sabato 4 e domenica 5 gennaio 2025 al Borgo Fantasma di Celleno, che ospiterà “Winter Cherries EVO 2025”, un evento enogastronomico e culturale che valorizza la ciliegia, l’olio extravergine d’oliva e altri prodotti tipici del territorio. Finanziata da Regione Lazio-Arsial, la manifestazione propone degustazioni tematiche, incontri con produttori locali, convegni sulla sostenibilità agricola e strategie di promozione sui mercati, oltre a riflessioni sul ruolo della ciliegia come simbolo di biodiversità e tradizione.

Programma del weekend: tra convegni, degustazioni e visite guidate

Il programma si apre sabato 4 gennaio, alle 17 e 15 presso l’ex convento di San Giovanni Battista, con il convegno “Un’eccellenza tira l’altra: nuove idee per la valorizzazione della ciliegia di Celleno”. Tra i relatori, rappresentanti delle istituzioni, esperti del settore e produttori locali. La giornata si conclude con un aperitivo e una degustazione a base di ciliegie. Domenica 5 gennaio, in piazza del Mercato, gli stand dei produttori apriranno alle ore 9 e 30, seguiti da visite guidate al Borgo Fantasma e degustazioni di prodotti tipici. Nel pomeriggio, i produttori racconteranno le loro esperienze, accompagnate da ulteriori assaggi.

Un evento per celebrare tradizione e territorio

“Winter Cherries EVO 2025 – afferma Luca Beraldo, sindaco di Celleno – non è solo un evento, ma un’esperienza immersiva che celebra la nostra storia, il nostro territorio e la passione per i prodotti autentici”. La manifestazione si concluderà con l’apertura del Presepe vivente nel Borgo Fantasma e l’accensione dell’albero di Natale più grande della Tuscia. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Celleno: https://comune.celleno.vt.it/.

Winter Cherries EVO 2025