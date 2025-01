Winter Wine, il 4 gennaio a Pitigliano tornano i vini del territorio

Un evento che si consolida e tocca la sua quarta edizione: sabato 4 gennaio, Pitigliano ospita Winter Wine, un evento dedicato ai vini del territorio che animerà il centro storico a partire dalle ore 18. Le antiche cantine monumentali apriranno le porte per una degustazione guidata a cura dell’Onav, con un percorso che include anche quattro punti ristoro dove si potranno gustare crostini, salumi, formaggi, pane con porchetta, tozzetti e anacini. L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco L’Orso in collaborazione con il Comune di Pitigliano.

Musica dal vivo e degustazioni

L’evento si svolge in un’atmosfera resa speciale dalla musica dal vivo, con esibizioni di vari artisti in diverse location del centro storico: i “Tre pazzi avanti” in via Roma, i “Route74” in piazza San Gregorio, “Lenny Arancio” in via Vignoli e Rachele Marinelli in via Zuccarelli. A concludere la serata, alle ore 22 in piazza San Gregorio VII, il concerto della band “Moon Risers”. Diciannove i vini in degustazione, prodotti principalmente da aziende locali, con l’eccezione di vini Kosher provenienti da Montepulciano, certificati per il consumo da parte di persone di fede ebraica.

Produzioni locali e turismo

Winter Wine rappresenta un’importante vetrina per le produzioni vitivinicole del territorio, come sottolineato dall’assessore al Turismo Claudia Elmi: “Eventi come questo valorizzano le produzioni tipiche locali e arricchiscono il cartellone delle festività natalizie, offrendo un motivo in più per visitare Pitigliano anche in inverno”. Tra le aziende partecipanti figurano nomi come Adonea, Cantina della Luce, Cantina di Pitigliano, La Biagiola Winery, Poggio al Tufo Tommasi, Sassotondo, Scipio, Villa Corano e l’Antica Cantina di Montepulciano. I calici saranno in vendita a 20 euro il giorno dell’evento presso la sede della Pro Loco in via Roma 11, con una prevendita a 17 euro nei giorni 2 e 3 gennaio dalle 17:00 alle 19:00.

Winter Wine – 4ª Edizione