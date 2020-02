02 02 2020, la domenica palindroma che apre questo febbraio

Oggi, 2 febbraio 2020, è una data speciale: e basta riportarla in sole cifre – 02 02 2020 – per accorgersi del perchè. A ben guardare, infatti, la data del giorno di oggi è palindroma, vale a dire che rimane identica sia se viene letta da sinistra verso destra che viceversa.

Molto più frequente in termini di parole – Anna è l’esempio più immediato, ma anche Amo Roma, tra i tanti – ci sono letterati e enigmisti che ne hanno costruiti a migliaia, ma la stranezza del palindromo riportato in numeri nelle date ha in passato suscitato vari tipi di curiosità e riflessioni, tra significati mistici e inquietanti allusioni diaboliche.

Parlando di statistica e frequenza di ricorrenze simili, in questo secolo abbiamo già avuto il 10/02/2001 e il 20/02/2002, oltre al 01/02/2010, al 11/02/2011 e al 21/02/2012, e accadrà ancora 13 volte nel corso di questo secolo. Nel prossimo secolo saranno 30 le date del palindrome, l’ultima il 29.12.2192. Poi l’avvio del terzo millennio con il 10.03.3001.