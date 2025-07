“I sogni son desideri… in Musica”: a Tarquinia il 26 luglio il concerto della Banda Setaccioli a Santa Maria in Castello

Torna il consueto appuntamento con il Concerto Estivo del Corpo Bandistico dell’Associazione Musicale “G. Setaccioli” APS di Tarquinia. L’evento è in programma per sabato 26 luglio 2025, alle ore 21.30, nella suggestiva cornice di Piazza Santa Maria in Castello. Il titolo scelto per questa edizione è “I sogni son desideri… in Musica”, un concerto-spettacolo interamente dedicato alle colonne sonore più celebri del mondo Disney, pensato per coinvolgere il pubblico in un viaggio tra memoria, emozioni e immaginazione.

Un programma tra musica, narrazione e immagini video

Il repertorio del concerto prevede brani tratti da film come Il Re Leone, La Bella e la Bestia, Gli Aristogatti, Hercules, Mary Poppins, Gli Avengers, Aladdin e La Sirenetta. Sul palco si alterneranno oltre sessanta artisti: i musicisti del Corpo Bandistico “G. Setaccioli”, i cantanti del SONUS Centro Studi Musicali e gli attori dell’Associazione “La Girandola”. La direzione artistica è affidata al Maestro Matteo Costa e a Rachele Giannini. A completare la proposta artistica, per la prima volta saranno proiettate immagini tratte dai film, così da creare un’esperienza immersiva e arricchire il legame tra suono e narrazione visiva.

Un progetto corale per il pubblico di tutte le età

“I sogni son Desideri…In Musica” è più di un concerto, è un’esplosione di incanto e meraviglia, – dicono dalla Banda – in cui tutto l’universo narrativo e musicale di Walt Disney prende vita e con lui ogni nostro sogno che, accompagnato da ogni singola nota, si trasforma in pura magia”. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.