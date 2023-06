La Serie A in campionato e in Europa: curiosità e statistiche su Inter, Roma, Fiorentina e Lazio

Attualmente sono diversi i palinsesti che presentano club di Serie A sia nello stesso campionato che in ben tre competizioni europee diverse, perché Inter, Roma e Fiorentina, si sono rese protagoniste rispettivamente in Champions, Europa League e Conference.

Se poi si calcola anche la zona più importante della classifica, ossia le prime quattro posizioni, e si esclude il Napoli che ha timbrato il cartellino per il primo posto con settimane di anticipo, quello che rimane è un finale di campionato mozzafiato con relative sorprese internazionali e anche due squadre finaliste in ambito europeo, che si affrontano in Coppa Italia.

Pazza Inter contro il City di Guardiola e al top in campionato

Marotta è contento della finale Champions e fra i Nerazzurri c’è ottimismo, anche perché le statistiche di Serie A premiano Lautaro Martinez : il Campione del Mondo è stato l’unico capace di contrastare il dominio di Osimhen nella classifica dei marcatori.

La buona posizione in zona Champions nella classifica, le numerose vittorie prima della sconfitta contro il Napoli, la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, e la finale di Champions 2023, rendono i Nerazzurri soddisfatti del bottino nella stagione di quest’anno.

Siviglia – Roma: la sfida fra gli invincibili

Se in campionato la Lupa stenta ad agguantare la zona Champions è perché la testa dei Giallorossi resta distratta, infatti, la mente è già tutta proiettata alla finale di Europa League contro il Siviglia, in una sfida fra invincibili. Gli andalusi non hanno mai perso una finale di questo torneo nelle 6 disputate, e neanche Mourinho non ha mai perso una finale nelle sue 5 disputate: 2 Champions, 2 Europa League e una Conference.

Lo Special One sta preparando un altro match mentale in attesa di avere tutte le pedine a disposizione, facendo gli scongiuri per eventuali pericolosi infortuni. Le analisi delle scommesse sulla Serie A parlano di una Roma al top nelle finali di Coppa e nei finali di stagione.

Fiorentina in finale di Conference e Coppa Italia

La Viola quest’anno è in pole position con l’adrenalina a mille, pronta a spazzare via le avversarie sia in campionato che nelle coppe, dopo la straordinaria remuntada contro il Basilea, grazie alla quale ha guadagnato la finale di Conference League contro l’altra favorita, il West Ham.

In campionato gli ottimi risultati hanno preparato il terreno per piantare i successi di quest’anno, tra cui anche la qualificazione fino alla finale di Coppa Italia contro l’Inter, in un grandissimo spareggio europeo fra due delle squadre più in forma della Serie A.

Le Aquile di Sarri difendono la zona Champions

Mai nessun titolo fu più appropriato, perché la Lazio sta letteralmente agguantando la zona Champions con il miglior reparto difensivo del campionato, capace di realizzare 20 clean sheet, ed è la quarta squadra nella storia della Serie A a raggiungere questo record di reti inviolate.

Paradossalmente il calcio di Sarri in questa stagione ha trionfato con la difesa e non con l’attacco, ma i risultati sono stati più che soddisfacenti.